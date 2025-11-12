鳳凰今傍晚登陸可能降為熱帶性低氣壓 氣象署提醒降雨仍驚人

快訊

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導
鳳凰颱風預計今天傍晚登陸，受地形影響恐降為熱帶性低氣壓，但北部、東半部、恆春半島及南部山區降雨仍驚人。資料來源／氣象署
輕颱鳳凰颱風今天上午8時30分中心位置在鵝鑾鼻西南西方約160公里處，中央氣象署最新研判，七級暴風半徑150公里，以每小時16轉32公里朝東北東轉東北行進，預計今天傍晚5時從高屏地區登陸，不排除登陸後快速減弱為熱帶性低氣壓，並於今天深夜11時，從台東與屏東交界處出海，最快明天解除海上、陸上颱風警報。

依氣象署最新資料顯示，鳳凰暴風圈已接觸台灣南部陸地，且颱風過去3小時暴風圈略為縮小，預計強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢，受颱風及其外圍環流影響，主要降雨區為北部、東半部、恆春半島及南部山區，尤其北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區會有局部大雨豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區今有局部大雨發生機率。

中央災害應變中心今統計，全國自來水曾有8809戶停水，現已復水8439戶，目前停水370戶集中在宜蘭縣蘇澳鎮，復水比率95.8%，預計11月12日下午5時修復；全國曾停電1萬1317戶，剩宜蘭縣待修復5907戶，復電比率45.54%，預計11月13日晚上11時修復；市話部分，高雄市受損1戶，預計11月16日完成修復；基地台受損4 座，均在宜蘭縣蘇澳鎮4座，預計11月15日晚上11時修復。

中央災害應變中心指出，截至今天上午8時，全台疏散撤離情況為宜蘭縣1465人、基隆市3人、新北市611人、雲林縣2人、嘉義縣2人、台南市91人、高雄市348人、屏東縣498人、花蓮縣5305人、南投縣1人，累計10 縣市政府共疏散撤離8326人。

衛福部表示，全台目前受傷51人，收容安置處所包括宜蘭、花蓮、屏東、高雄及台南等7縣市共開設62處，收容1510人，為新北市5處、23人，台南市2處、17人，高雄市2處、118人，屏東縣7處、245人，宜蘭縣7處、153人，花蓮縣38處、952人，基隆市1處、2人。

相關新聞

擋下鳳凰颱風第一槍！蘇澳水淹一樓高 當地人見太陽嘆：宜蘭承擔了

鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，部分北部、宜蘭地區下起超大豪雨，驚人雨量直逼2010年10月21日梅姬颱風在當地的降雨紀錄。不過今早卻出太陽，不少民眾發文「鳳凰颱風宜蘭擋下這一槍，長這麼大第一次看到宜蘭到處都淹」、「昨天雨下成這樣，今天一大早給我大太陽了」。

鳳凰颱風重創蘇澳！連夜搶救居民 鎮公所：分不清是雨是汗還是淚

鳳凰颱風來襲，11日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓，救難人員更挺進救出上百人。蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個「濕漉漉、僅著薄衣」的民眾進入公所，「分不清是雨是汗還是淚」。

圍堵疏失！馬太鞍溪水暴漲一波波沖進萬榮鄉明利村 大水連淹2天未退

受鳳凰颱風外圍環流及東北季風共伴影響，花蓮馬太鞍溪水暴漲，10日傍晚水從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，大水至今兩天仍未退...

鳳凰颱風今晚掠過恆春半島 下周一冷空氣抵達 北台灣下探15度低溫

鳳凰颱風持續往台灣南部靠近，強度也持續在減弱中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清...

颱風鳳凰釀349件災情51傷 宜蘭多處淹水待復水電

颱風鳳凰暴風圈已進入南部陸地，中央災變中心今天表示，累計災情共349件、51傷，宜蘭仍有25處積淹水、5907戶停電、3...

鳳凰今天傍晚通過恆春半島 減弱變快了將降級熱帶低壓

鳳凰颱風持續往北北東方向移動，強度有繼續減弱，目前為輕度颱風，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，近中心最大...

