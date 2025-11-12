鳳凰今傍晚登陸可能降為熱帶性低氣壓 氣象署提醒降雨仍驚人

輕颱鳳凰颱風今天上午8時30分中心位置在鵝鑾鼻西南西方約160公里處，中央氣象署最新研判，七級暴風半徑150公里，以每小時16轉32公里朝東北東轉東北行進，預計今天傍晚5時從高屏地區登陸，不排除登陸後快速減弱為熱帶性低氣壓，並於今天深夜11時，從台東與屏東交界處出海，最快明天解除海上、陸上颱風警報。

依氣象署最新資料顯示，鳳凰暴風圈已接觸台灣南部陸地，且颱風過去3小時暴風圈略為縮小，預計強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢，受颱風及其外圍環流影響，主要降雨區為北部、東半部、恆春半島及南部山區，尤其北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區會有局部大雨豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區今有局部大雨發生機率。

中央災害應變中心今統計，全國自來水曾有8809戶停水，現已復水8439戶，目前停水370戶集中在宜蘭縣蘇澳鎮，復水比率95.8%，預計11月12日下午5時修復；全國曾停電1萬1317戶，剩宜蘭縣待修復5907戶，復電比率45.54%，預計11月13日晚上11時修復；市話部分，高雄市受損1戶，預計11月16日完成修復；基地台受損4 座，均在宜蘭縣蘇澳鎮4座，預計11月15日晚上11時修復。

中央災害應變中心指出，截至今天上午8時，全台疏散撤離情況為宜蘭縣1465人、基隆市3人、新北市611人、雲林縣2人、嘉義縣2人、台南市91人、高雄市348人、屏東縣498人、花蓮縣5305人、南投縣1人，累計10 縣市政府共疏散撤離8326人。

衛福部表示，全台目前受傷51人，收容安置處所包括宜蘭、花蓮、屏東、高雄及台南等7縣市共開設62處，收容1510人，為新北市5處、23人，台南市2處、17人，高雄市2處、118人，屏東縣7處、245人，宜蘭縣7處、153人，花蓮縣38處、952人，基隆市1處、2人。