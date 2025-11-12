颱風鳳凰影響 海運10航線共103航次停航
受到颱風鳳凰影響，海運包括基隆-馬祖等10航線共103航次停航，提醒旅客搭船要留意航班資訊。
根據中央氣象署觀測，颱風鳳凰今天上午9時中心位置在北緯21.6度、東經119.5 度，即在鵝鑾鼻西南西方約140公里處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行。
交通部航港局今天通報，共有10航線103航次停航，包含基隆-馬祖全部停航、馬祖福澳-福州琅岐全部停航、北竿白沙-福州黃岐全部停航、金門-石井全部停航、金門-五通全部停航。
台南將軍漁港-澎湖東吉漁港全部停航、東港-小琉球全部停航、鹽埔-小琉球全部停航、富岡-綠島全部停航、富岡-蘭嶼全部停航。
航港局呼籲，民眾颱風期間勿前往離島旅遊，以免因船班停航滯留離島。
