蘇澳等傳災情 宜蘭女婿蔣萬安昨晚致電縣長即刻助救災
這次鳳凰颱風來襲，儘管台北市風雨不大，不過台北市長蔣萬安因為妻子的娘家在宜蘭，也心繫宜蘭。蔣萬安今天上午自爆，他跟妻子石舫亘昨天非常關心宜蘭災情，並且主動第一時間聯繫宜蘭代理縣長林茂盛，表示如果有需要，北市可即刻提供資源，包括隨時派人、機具包括移動式抽水機等的協助。
蔣萬安今天上午出席環保志義工頒獎，蔣萬安說，這次鳳凰颱風來襲，他相當關心颱風造成的豪大雨積淹水災情，尤其昨天晚上，他、還有太太石舫亘也特別關心，宜蘭幾處包括蘇澳東山都有淹水，並且第一時間即刻也跟宜蘭的林縣長聯絡，詢問是否需要台北市提供即刻的資源，市府都可以隨時派人、機具包括移動式抽水機的協助。
蔣說，林縣長表達，目前相關積淹水已經慢慢消退，不過還有幾處還是需要後續協助，他也跟林縣長說不要客氣，隨時跟他聯絡，也交代消防局、工務局等，與宜蘭的消防工務單位對接，只要有需要隨時派支援過去。
媒體也問蔣，有沒有什麼要跟姑姑（石舫亘在宜蘭的家人）說？蔣萬安說，謝謝。
