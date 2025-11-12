鳳凰颱風來襲 高鐵與台鐵營運狀況一次看

因應鳳凰颱風來襲，台灣高鐵公司經整體評估旅運需求，調整12日全天營運班表，自上午6時起取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車，端點站發車時刻均為整點、20分及40分。 台中站將於06：00及06：30加開南下、北上各一班（共四班）。

高鐵公司說明，取消原班表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、20分及40分。 同時，台中站將於06：00及06：30加開南下、北上各一班（共四班），每站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），以加強服務自台中站出發的旅客。

此外，為確保旅客行程順暢，明日末班列車預定發車時間分別如下，敬請沿途各站旅客依該站最新時刻表乘車。自南港站發車：21：40前往左營站；22：40前往台中站；自左營站發車：21：40前往南港站；22：40前往台中站。

台灣高鐵公司表示，旅客若因颱風取消行程，可依規定退票並免收手續費；若仍有搭車需求，但因營運調整、車次取消，仍可持原購車票搭乘當日開行之各車次自由座列車。詳細退票及退費規定。自發布海上颱風警報日至解除海上颱風警報日止，購買上述期間車票之旅客，若列車正常運行而未搭乘，或列車運轉變更、車次取消，可自乘車日（含）起一年內，持未經使用之車票至高鐵各車站辦理退票，免收手續費。

持受影響車次車票之旅客，改乘較低票價車廂者，可於乘車日（含）起一年內至各車站售票窗口辦理車廂差額退費；颱風期間為確保運行安全，部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，敬請旅客預留較充裕之轉乘接駁彈性時間，以利後續行程順暢。

在台鐵部分，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，12日12時至18時各級列車行駛概況如下，首先是東部幹線，對號列車：樹林=臺東間全區間停駛、區間(快)車：蘇澳新=蘇澳間全日停駛、樹林=臺東間視風雨狀況機動行駛。

西部幹線

(一)對號列車：彰化=基隆間正常行駛（372次、385次全區間停駛）；彰化=潮州間停駛。

(二)區間(快)車：視風雨狀況機動行駛。

三、南迴線：各級列車全區間停駛。

四、支線：深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。

五、山嵐號6676次及6677次11月13日停駛一天。

六、今(12)日18時後列車行駛資訊，將於14時00分發布新聞稿。

七、 因應颱風變化，乘客出門前，詢問列車最新運行資訊請洽：

(一)臺鐵公司官方網站。

(二)臺鐵公司24小時旅客服務電話：(02)2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

(三)各就近車站（臺鐵公司官方網站有各車站聯絡資訊）。

八、退、換票及改乘相關訊息

自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。