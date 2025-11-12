快訊

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

鳳凰瀕死將用盡最後一口氣登陸 南部影響時程曝 北東這時又再雨增

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自Threads「typhoon_mi」
鳳凰颱風路徑潛勢預報。圖／取自Threads「typhoon_mi」

鳳凰颱風持續減弱，中央氣象署表示，上午9時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約140公里之處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行。近中心最大風速每秒20公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

「現在鳳凰的樣子滿慘的」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，周遭環境太毒，過去一天持續減弱，現在只剩近輕颱下限的水準，等稍晚它用盡最後一口氣，撞上陸地，給南部帶來最後一波風雨後，颱風會很快消失。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部午後風雨才會慢慢大起來，晚上登陸瞬間最大，明天凌晨過後就會趨緩。北部、東半部的雨暫時緩和，但等颱風進到東部外海之後，北部上空風向轉北風，雨又會多起來，「好好珍惜目前這個中場休息」。嘉義以北以陣雨為主，沿海風大。「撐過今天，就真的要和颱風季延長賽說再見」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風持續減弱，現在只剩近輕颱下限的水準。圖／取自中央氣象署網站
鳳凰颱風持續減弱，現在只剩近輕颱下限的水準。圖／取自中央氣象署網站

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

雲林澎湖率先脫離陸警 鳳凰今晚登陸恆春半島 不排除提早降級熱帶低壓

鳳凰今深夜登陸恆春半島 賈新興：下周恐迎首波冷氣團

鳳凰減弱變瘦仍有風雨威脅 鄭明典：颱風環流還在

相關新聞

鳳凰颱風重創蘇澳！連夜搶救居民 鎮公所：分不清是雨是汗還是淚

鳳凰颱風來襲，11日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓，救難人員更挺進救出上百人。蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個「濕漉漉、僅著薄衣」的民眾進入公所，「分不清是雨是汗還是淚」。

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

鳳凰颱風即將侵襲南部，台鐵公司表示，因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今天中午12時至晚上6時，...

影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

鳳凰颱風來襲，昨日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，宜蘭縣政府昨晚間9時許才宣布今日全縣停班課，但這之前已有假圖卡、民代釋...

鳳凰颱風今晚掠過恆春半島 下周一冷空氣抵達 北台灣下探15度低溫

鳳凰颱風持續往台灣南部靠近，強度也持續在減弱中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清...

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

鳳凰颱風上午8時位於高雄西南西方約160公里的海面上，過去3小時持續減弱中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前...

蘇澳等傳災情 宜蘭女婿蔣萬安昨晚致電縣長即刻助救災

這次鳳凰颱風來襲，儘管台北市風雨不大，不過台北市長蔣萬安因為妻子的娘家在宜蘭，也心繫宜蘭。蔣萬安今天上午自爆，他跟妻子石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。