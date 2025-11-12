鳳凰瀕死將用盡最後一口氣登陸 南部影響時程曝 北東這時又再雨增

鳳凰颱風持續減弱，中央氣象署表示，上午9時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約140公里之處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行。近中心最大風速每秒20公尺，七級風平均暴風半徑150公里。

「現在鳳凰的樣子滿慘的」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，周遭環境太毒，過去一天持續減弱，現在只剩近輕颱下限的水準，等稍晚它用盡最後一口氣，撞上陸地，給南部帶來最後一波風雨後，颱風會很快消失。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部午後風雨才會慢慢大起來，晚上登陸瞬間最大，明天凌晨過後就會趨緩。北部、東半部的雨暫時緩和，但等颱風進到東部外海之後，北部上空風向轉北風，雨又會多起來，「好好珍惜目前這個中場休息」。嘉義以北以陣雨為主，沿海風大。「撐過今天，就真的要和颱風季延長賽說再見」。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。