鳳凰瀕死將用盡最後一口氣登陸 南部影響時程曝 北東這時又再雨增
鳳凰颱風持續減弱，中央氣象署表示，上午9時颱風中心位置在鵝鑾鼻的西南西方約140公里之處，以每小時16轉32公里速度，向東北東轉東北進行。近中心最大風速每秒20公尺，七級風平均暴風半徑150公里。
「現在鳳凰的樣子滿慘的」，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」在「typhoon_mi」Threads社群平台表示，周遭環境太毒，過去一天持續減弱，現在只剩近輕颱下限的水準，等稍晚它用盡最後一口氣，撞上陸地，給南部帶來最後一波風雨後，颱風會很快消失。
「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，南部午後風雨才會慢慢大起來，晚上登陸瞬間最大，明天凌晨過後就會趨緩。北部、東半部的雨暫時緩和，但等颱風進到東部外海之後，北部上空風向轉北風，雨又會多起來，「好好珍惜目前這個中場休息」。嘉義以北以陣雨為主，沿海風大。「撐過今天，就真的要和颱風季延長賽說再見」。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言