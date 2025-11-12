土石流紅色警戒56條 集中宜蘭4鄉鎮、新北2區

快訊

中央社／ 台北12日電
颱風天示意圖。圖／AI生成
颱風鳳凰影響，局部地區持續降豪雨。農業部農村發展及水土保持署今天上午發布土石流潛勢溪流紅色警戒56條，全部集中在宜蘭縣4鄉鎮及新北市2區。

農村水保署發布新聞稿，土石流潛勢溪流紅色警戒56條，分布於宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮、冬山鄉，以及新北市雙溪區、瑞芳區，共24村里；地方政府應勸告或強制撤離，並作適當安置。

農村水保署也發布土石流潛勢溪流黃色警戒88條，分布於宜蘭縣大同鄉、南澳鄉、蘇澳鎮、冬山鄉，以及花蓮縣秀林鄉與新北市萬里區，共27村里；地方政府應進行疏散避難勸告。

鳳凰颱風
