土石流紅色警戒56條 集中宜蘭4鄉鎮、新北2區

鳳凰颱風來襲，11日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓，救難人員更挺進救出上百人。蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個「濕漉漉、僅著薄衣」的民眾進入公所，「分不清是雨是汗還是淚」。

2025-11-12 09:46