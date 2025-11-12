影／驚險…蘇澳白米溪暴漲 消防今晨緊急出動救援受困民眾

快訊

聯合報／ 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭豪雨致白米溪暴漲住戶受困，消防緊急出動搶救脫困。圖／宜蘭縣政府消防局提供
宜蘭豪雨致白米溪暴漲住戶受困，消防緊急出動搶救脫困。圖／宜蘭縣政府消防局提供

鳳凰颱風暴風圈撲台，挾帶強烈降雨與狂風，宜蘭縣多處受災，尤其蘇澳鎮白米溪暴漲，鄰近低窪地區住戶受困，宜蘭縣政府消防局今晨獲報後立即派遣人車前往，消防人員挺進搶救，帶著老翁涉水走過湍急溪流，場面相當驚險。

救援畫面可見，白米溪流的水量大且湍急，3名救援人員包圍住老翁，一行人慢慢地挺過溪流到對岸。

消防局今日上午6時許接獲報案，蘇澳鎮永樂南路白米溪上游，有一戶民宅因溪水暴漲，導致1名受困，危及安全，消防局立即派遣3輛消防車及8名消防人員攜帶救生器材前往現場。

消防局說，救援人員抵達後，迅速評估現場水勢與地形，發現現場水流湍急，住戶在溪邊待援，消防人員架設繩索救援，順利安全救出受困民眾，整起救援行動迅速有效。

縣府呼籲民眾，近日天候不穩，山區與河川沿岸地區應嚴防溪水暴漲，民眾如發現水位上升或道路積水，應盡早撤離至安全地區，切勿強行涉水或逗留觀望，颱風期間應避免前往河川、山區等高風險地帶，並持續關注官方災防資訊，確保自身安全。

鳳凰颱風
