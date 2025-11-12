鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

鳳凰颱風即將侵襲南部，台鐵公司表示，因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今天中午12時至晚上6時，南迴線各級列車全區間停駛。東部幹線部分，對號列車樹林至台東間全區間停駛；區間（快）車則是蘇澳新至蘇澳間全日停駛，樹林至台東間視風雨狀況機動行駛。西部幹線方面，彰化至潮州間停駛，區間（快）車視風雨狀況機動行駛，彰化至基隆間正常行駛（372次、385次全區間停駛）。

此外，台鐵公司表示，支線的深澳線停駛；平溪線全日辦理公路接駁；內灣線、集集線、 沙崙線正常行駛。山嵐號6676次及6677次明天停駛1天。

至於今晚6時後列車行駛資訊，台鐵公司將於下午2時發布。因應颱風變化，詢問列車最新運行資訊可洽台鐵公司官方網站，或台鐵公司24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。也可各就近車站洽詢。

台鐵公司說，自發布海上颱風警報之日起至解除海上颱風警報之日止，購買上述期間內各級列車車票之旅客，可自乘車日起一年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。