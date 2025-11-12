鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

鳳凰颱風上午8時位於高雄西南西方約160公里的海面上，過去3小時持續減弱中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前為輕度颱風後段班。預計今天傍晚左右登陸屏東，夜晚穿越屏東山區後，深夜進入東南部海域。󠀠

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，從雷達來看，鳳凰颱風低層環流中心還可以觀察到，但衛星雲圖上幾乎消失，顯見高低層已嚴重分離。

根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

陸上警戒地區包括嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島。海上警戒區域有台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。