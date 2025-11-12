鳳凰颱風今晚掠過恆春半島 下周一冷空氣抵達 北台灣下探15度低溫

鳳凰颱風持續往台灣南部靠近，強度也持續在減弱中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清晨颱風中心已經來到高雄西南方距離不到200公里的海面上，暴風圈邊緣自清晨起也開始接觸到南部沿海陸地，預估今天傍晚過後颱風中心可能在屏東到恆春半島一帶掠過，然後進入東南部、東部海面後繼續遠離。

至於颱風強度，呈現一路減弱的趨勢，暴風圈也持續縮小，吳聖宇表示，預期暴風圈最後可能只會涵蓋到嘉義以南、台東等縣市。颱風中心登陸進入東南部海面後，也預期會減弱為熱帶性低氣壓，颱風警報將隨之解除。

雖然鳳凰颱風看似愈來愈減弱，吳聖宇表示，但是過去兩天外圍環流加上東北季風的共伴效應，仍是為大台北、宜蘭到花東地區帶來不少的雨量。尤其是昨天下午到今天凌晨之間在宜蘭地區的強降雨現象，蘇澳鎮的3小時累積雨量一度來到334.0毫米，為2010年梅姬颱風以來當地最大的3小時累積雨量，同時也是全台灣有觀測紀錄以來3小時累積雨量排名第21位，這種強降雨也造成宜蘭縣境內多處的積淹水災害。

自周一到今天清晨，宜蘭南澳東澳嶺累積雨量1060毫米，宜蘭冬山967.0毫米，新北瑞芳752.0毫米、台北士林擎天崗550.5毫米、基隆409.5毫米、花蓮秀林360.5毫米。吳聖宇表示，雨量都滿大的，幸好目前隨著颱風北上，共伴效應的位置已經來到台灣北方海面上，陸地上的降雨明顯減緩下來。

今天則是颱風本身環流要影響台灣，吳聖宇表示，受到東南風的影響，昨晚到今天清晨在台東地區的雨量還不小，台東金峰、卑南、海端等鄉鎮的雨量都已經超過100毫米。

吳聖宇表示，預期隨著颱風靠近，嘉義以南地區降雨會逐漸出現，尤其中午過後到晚間颱風中心登陸這段期間，有可能出現比較大的雨勢，局部區域應該會有大雨等級降雨發生機會，台中以南到嘉義一帶的降雨也會較為增多。

另外就是受到東南風影響，吳聖宇表示，花東地區白天的降雨持續累積，反而是宜蘭到北部地區今天白天降雨較為減少，雖然東北風迎風面仍有短暫陣雨，但是整體降雨比前兩天要緩和不少。

風力的部分，他說，雖然颱風強度在減弱，但是模式預報一直到登陸前中心附近仍有相對較強的風力，配合外圍東北季風的助威，颱風中心逐漸靠近的南部地區、恆春半島在午後到晚間預報仍有可能出現8至10級的陣風，中部沿海地區以及澎金馬等外島地區的陣風也持續會有7至9級陣風，北部沿海、東南部沿海及綠島蘭嶼一帶則有6至8級陣風機會，在外圍環境的配合下，風力的部分仍然不能小覷。

吳聖宇表示，今天晚間一直到明天清晨，颱風中心經過屏東、恆春半島進入東南部、東部海面這段過程中，應該就會減弱為熱帶性低氣壓。本身環流的影響幅度會愈來愈小。但是偏強的東北季風又再度南下控場，加上颱風減弱後殘餘的水氣仍在，預估東北季風迎風的苗栗以北到宜蘭一帶，今晚起到明天白天降雨又會明顯增多，尤其桃竹苗山區、大台北南側山區、基隆北海岸以及宜蘭南側山區等迎風面的地形上，累積雨量會比較明顯，可能來到大雨或以上等級。

相對的，颱風過去之後因為減弱得很快，後續又是東北季風環境，吳聖宇表示，中部以南地區還有花東一帶，午夜過後到明天清晨之間降雨會逐漸減少下來，明天白天花東地區仍有局部短暫陣雨，中南部則可望恢復多雲或有陽光的天氣型態，南北之間的變化差異頗大。

風力的部分，午夜過後到明天因為颱風減弱，接下來預期將是以東北季風影響為主，東北季風還是滿強的，因此即使颱風減弱離開，後續在各地沿海以及外島地區仍將持續有6至8級或以上的強陣風機會，並沒有因為颱風過去風力就減小。

周五至周末持續受東北季風影響，他說，水氣較為減少，迎風面的大台北山區、基隆北海岸、宜蘭到花東等地仍有局部短暫陣雨，西半部大致為多雲到晴的天氣。

吳聖宇表示，北台灣一整天溫度較涼，其他地方日夜溫差變化較明顯，各地沿海仍有較大陣風機會，尤其是中北部沿海還有外島地區，陣風仍可能有6至7級左右。

下周一起另一波較強的東北季風再度南下，吳聖宇表示，除了迎風面地區降雨增多以外，溫度有機會明顯下降，北台灣低溫已經直接預報到15至17度左右，郊外空曠地區不排除會更低，白天高溫預報也降到20度以下，看起來會是一波真正有涼意，甚至有點冷的冷空氣將要影響，後續提醒大家颱風過後要持續留意下周溫度下降的預報情況。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。