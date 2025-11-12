雲林澎湖率先脫離陸警 鳳凰今晚登陸恆春半島 不排除提早降級熱帶低壓

中央氣象署持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，鳳凰颱風目前位置在鵝鑾鼻西南西方160公里海面上，過去一段時間颱風的強度持續減弱，暴風半徑也有縮減的趨勢。不過今天到今晚是颱風逐漸接近台灣南端陸地的過程，要稍加留意。

朱美霖表示，鳳凰颱風未來有持續減弱、暴風半徑縮小的趨勢，颱風強度未來也有機會減弱為熱帶性低氣壓，注意強度的變化。

至於颱風現況，朱美霖表示，目前颱風近中心最大風速每秒20公尺，七級風平均暴風半徑150公里。海上警戒區域包含台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。陸上警戒部分由於它的暴風範圍已經縮減了，目前雲林和澎湖已經脫離暴風圈範圍，陸警區域包含嘉義以南、南投、花蓮、台東地區。

颱風潛勢預測，朱美霖表示，未來颱風朝東北東方向移動，朝恆春半島一帶，大約今天晚間左右就會登陸到恆春半島南段，並且從東北方向移動。不過在這段期間，颱風強度有持續減弱的趨勢，不排除它會比較提早一些些減弱為熱帶性低氣壓。未來它移動之後，隨著它逐漸減弱，七級風暴風範圍也會消失，對於整體的陸地和海上威脅就會比較減小了。

颱風強度減弱，朱美霖表示，主要也可以從雲形上面發現是高低層分離的情形，低層環流的中心還是比較明顯，但是它比較旺盛的對流比較偏向颱風西北側。對流區和地層環流區是比較高低層分離的，這樣的結構是比較差。未來颱風逐漸往東北方向移動過程中，有持續減弱的趨勢。

目前整體降雨情形，朱美霖表示，颱風的外圍環流在東南風影響之下，花東今天清晨到目前為止雨勢又逐漸增大，颱風逐漸往北移動，在風向還沒改變，東南風持續會為花東帶來明顯降雨。至於基隆北海岸清晨有一波比較明顯的雨勢，不過現在隨著輻合區逐漸減弱，雨勢也有略為減小趨勢。中南部主要受到中高層雲系影響，所以雨量上的累積並不是特別明顯。

朱美霖表示，今天至目前為止，基隆北海岸降雨有逐漸減緩的趨勢，不過，目前轉成東南風，尤其東南風對著山區吹拂，有比較顯著的降雨，所以山區的降雨累積比較快速，平地也有間歇雨勢。中南部平地降雨不是特別顯著，而是比較陰雨的天氣。

過去一天受到東北季風和颱風外圍環流的共伴影響，朱美霖表示，所以大台北和東半部雨勢比較明顯，累積最大為宜蘭縣800毫米以上，基隆北海岸有554毫米，基隆、台北市山區有300毫米以上的雨勢。目前累積雨量逐漸增加的台東縣，到目前為止200毫米以上。

降雨趨勢，朱美霖表示，今天白天花東地區還是降雨熱區，北宜還是會有間歇降雨出現。中南部隨著颱風環流逐漸接近，或是說一波波影響時間比較密集，降雨有較為增多的趨勢，包含澎湖也是這樣情形。到了今晚整體風場隨著颱風往台灣附近陸地移動，東半部轉成偏南風，花東雨勢有略為減緩，但還是有一波降雨。

朱美霖表示，隨著環境轉為偏北風，北部、東北部的雨勢再逐漸增多，中南部則是要視颱風到時候的強度而定，還是有可能出現一波降雨。

明天白天到晚上，台灣附近轉為偏北風的環境，再轉成東北風，朱美霖表示，後續受到東北季風影響，北部宜蘭一帶持續有些降雨，不過雨勢在白天屬於颱風或熱帶性低氣壓遠離的過程，降雨比較多，到晚間主要是迎風面持續有些下雨，其他各地轉為多雲到晴天氣。

風力預報趨勢，朱美霖表示，沿海還是要特別留意會有9至11級強陣風，主要受到前期東北風影響，以及颱風逐漸來到台灣陸地上空之後，風場方面花東轉為偏南風，沿海的風勢有稍微增大一些。北方主要還是偏北風的環境，明天一整天這種偏北風再度轉成東北風之後，沿海的台灣海峽一帶風勢還是偏強，尤其台中附近的沿海地區，部分陣風可以來到11級左右，今天到明天左右沿海的強風持續影響。

降雨趨勢，朱美霖表示，今天大台北和東半部雨勢比較顯著，明天、周五主要是偏北風再受到東北季風影響，所以在基隆北海岸、大台北地區、宜蘭山區雨勢比較明顯，其他各地逐漸轉為多雲到晴天氣。周六、周日東北季風減弱，整體降雨趨緩，不過迎風面還是會有斷斷續續的陣雨。

朱美霖表示，下周一、下周二會受到東北季風影響，這一波的東北季風的風力不僅增強，而且會有比較明顯的冷空氣影響，屆時氣溫也會明顯下降。迎風面降雨增多，各地早晚的氣溫也會更進一步下降，要注意溫度變化。

今天海面風浪和沿海的浪偏大，海面的浪可以來到3至5米左右，避免前往海邊和山區活動，以策安全。浪高觀測。