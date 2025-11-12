快訊

豪雨狂襲蘇澳3小時下334毫米 直逼15年前梅姬颱風紀錄

聯合報／ 記者戴永華林佳彣／宜蘭即時報導
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜，街道泡水滿目瘡痍，時雨量直逼15年前梅姬颱風紀錄。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜，街道泡水滿目瘡痍，時雨量直逼15年前梅姬颱風紀錄。記者季相儒／攝影

鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，部分北部、宜蘭地區下起超大豪雨。根據中央氣象署今天上午6時40分公布，過去24小時最大雨量，宜蘭冬山794毫米；較大3小時累積雨量，宜蘭蘇澳334毫米；較大1小時累積雨量，宜蘭蘇澳130毫米，驚人雨量直逼2010年10月21日梅姬颱風在當地的降雨紀錄。

中央氣象署表示，過去兩天基隆北海岸、宜花降雨明顯，宜蘭雨量並持續累積。周二雨勢統計，較大日累積雨量，宜蘭冬山794毫米，新北瑞芳505毫米，是超大豪雨等級；較大3小時累積雨量，宜蘭蘇澳334毫米、新北瑞芳166毫米；較大1小時累積雨量，宜蘭蘇澳130毫米、新北瑞芳85毫米。

宜蘭蘇澳昨天傍晚下起超大豪雨，瞬間暴雨集中在晚間6時到9時，其中以6時到7時的時雨量最大，1小時內就下了130毫米，造成市區大淹水，街道中山路與中原路段淹了一層樓高，蘇澳鎮公所與消防局忙著救人撤離。

網路不斷有民眾貼出災區照片，回想起相較15年前的10月21日梅姬大水患的驚恐，當時蘇澳地區連續4小時的時雨量，每小時都超過100毫米，最大時雨量181.5毫米，創下台灣最高紀錄，這次的時雨量也相當驚人。

宜蘭縣11日大雨下不停，蘇澳鎮主要幹道中山路水淹成「河」。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣11日大雨下不停,蘇澳鎮主要幹道中山路水淹成「河」。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚持續強降雨，再度出現中山路水淹一層樓高的畫面，勾起在地居民深藏心中的夢魘，直呼「歷史重演！」圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚持續強降雨,再度出現中山路水淹一層樓高的畫面,勾起在地居民深藏心中的夢魘,直呼「歷史重演!」圖／蘇澳鎮公所提供
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨!宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜，街道泡水滿目瘡痍，時雨量直逼15年前梅姬颱風紀錄。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨!宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜,街道泡水滿目瘡痍,時雨量直逼15年前梅姬颱風紀錄。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜，街道泡水滿目瘡痍，時雨量量直逼15年前梅姬颱風紀錄。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨!宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜,街道泡水滿目瘡痍,時雨量量直逼15年前梅姬颱風紀錄。記者季相儒／攝影
宜蘭縣蘇澳鎮今再淹水，有如惡夢重演，居民直呼「重回2010年10月梅姬的噩夢。」圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮今再淹水,有如惡夢重演,居民直呼「重回2010年10月梅姬的噩夢。」圖／蘇澳鎮公所提供

