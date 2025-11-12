豪雨狂襲蘇澳3小時下334毫米 直逼15年前梅姬颱風紀錄

鳳凰颱風及東北季風產生共伴效應，部分北部、宜蘭地區下起超大豪雨。根據中央氣象署今天上午6時40分公布，過去24小時最大雨量，宜蘭冬山794毫米；較大3小時累積雨量，宜蘭蘇澳334毫米；較大1小時累積雨量，宜蘭蘇澳130毫米，驚人雨量直逼2010年10月21日梅姬颱風在當地的降雨紀錄。

中央氣象署表示，過去兩天基隆北海岸、宜花降雨明顯，宜蘭雨量並持續累積。周二雨勢統計，較大日累積雨量，宜蘭冬山794毫米，新北瑞芳505毫米，是超大豪雨等級；較大3小時累積雨量，宜蘭蘇澳334毫米、新北瑞芳166毫米；較大1小時累積雨量，宜蘭蘇澳130毫米、新北瑞芳85毫米。

宜蘭蘇澳昨天傍晚下起超大豪雨，瞬間暴雨集中在晚間6時到9時，其中以6時到7時的時雨量最大，1小時內就下了130毫米，造成市區大淹水，街道中山路與中原路段淹了一層樓高，蘇澳鎮公所與消防局忙著救人撤離。