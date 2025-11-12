快訊

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

聽新聞
0:00 / 0:00

影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

聯合報／ 記者林佳彣戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣代理縣長林茂盛今赴宜蘭縣災害應變中心，談及昨天淹水原因。記者林佳彣／攝影
宜蘭縣代理縣長林茂盛今赴宜蘭縣災害應變中心，談及昨天淹水原因。記者林佳彣／攝影

鳳凰颱風來襲，昨日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，宜蘭縣政府昨晚間9時許才宣布今日全縣停班課，但這之前已有假圖卡、民代釋出不同版本的消息。代理縣長林茂盛今說，尊重民代發布，也強調，縣府討論過程有很多方案，最終以對外發布為準。

編輯推薦

縣府昨天遲至9時許宣布今日停班課，在這之前傳出不同版本，造成民眾混淆。林茂盛表示，整個停班停課的討論過程中，縣府確實討論很多面向跟版本，但是最終還是以縣府對外發布的資訊為準；他不清楚人事行政總處事先公布內容部分，強調一切停班課資訊跟內容，應以縣府對外發布的訊息為準。

至於網傳假圖卡、一些民代提早縣府預告縣民相關資訊，林茂盛說，因應雨勢，昨天晚上7時召開應變中心會議，過程中人事處有收到假圖卡，他於會後第一時間請警察局劉局長應馬上了解此事且偵辦。對於假圖卡行為，縣府及政府機關都不會允許、容忍，他已經請警察局加速依法處理。

民意代表部分，林茂盛表示，他了解民代所提4個鄉鎮也是全縣停班課的範圍，「他的發布，我予以尊重」，但是整個來講，是在整個停班停課的一個範圍內。他強調，縣府討論過程有很多方案，最終以對外發布為準。

宜蘭縣警局表示，民眾於昨日縣政府尚未公布11月12日是否停止上班上課的資訊前，即在臉書或LINE等社群網站、軟體上散布縣府已決定停班停課的圖片、文字等行為，警局將依違反社會秩序維護法等規定調查處理。警方呼籲、提醒民眾，不要任意P圖傳遞有誤導性質的圖片或資訊，也不要隨意轉傳未經查證的訊息，以免觸法。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況

宜蘭颱風假為何「晚上9時」才宣布？代理縣長：慎重討論

時雨量破120毫米...狂風暴雨夜襲蘇澳 救難人員挺進救出上百人

抗癌騎士單車環台首站抵達宜蘭 他曝大腸癌3期活過16年關鍵原因

相關新聞

鳳凰颱風重創蘇澳！連夜搶救居民 鎮公所：分不清是雨是汗還是淚

鳳凰颱風來襲，11日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓，救難人員更挺進救出上百人。蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個「濕漉漉、僅著薄衣」的民眾進入公所，「分不清是雨是汗還是淚」。

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

鳳凰颱風即將侵襲南部，台鐵公司表示，因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今天中午12時至晚上6時，...

影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

鳳凰颱風來襲，昨日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，宜蘭縣政府昨晚間9時許才宣布今日全縣停班課，但這之前已有假圖卡、民代釋...

鳳凰颱風今晚掠過恆春半島 下周一冷空氣抵達 北台灣下探15度低溫

鳳凰颱風持續往台灣南部靠近，強度也持續在減弱中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清...

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

鳳凰颱風上午8時位於高雄西南西方約160公里的海面上，過去3小時持續減弱中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前...

鳳凰今傍晚登陸可能降為熱帶性低氣壓 氣象署提醒降雨仍驚人

輕颱鳳凰颱風今天上午8時30分中心位置在鵝鑾鼻西南西方約160公里處，中央氣象署最新研判，七級暴風半徑150公里，以每小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。