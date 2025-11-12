影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

鳳凰颱風來襲，昨日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，宜蘭縣政府昨晚間9時許才宣布今日全縣停班課，但這之前已有假圖卡、民代釋出不同版本的消息。代理縣長林茂盛今說，尊重民代發布，也強調，縣府討論過程有很多方案，最終以對外發布為準。

縣府昨天遲至9時許宣布今日停班課，在這之前傳出不同版本，造成民眾混淆。林茂盛表示，整個停班停課的討論過程中，縣府確實討論很多面向跟版本，但是最終還是以縣府對外發布的資訊為準；他不清楚人事行政總處事先公布內容部分，強調一切停班課資訊跟內容，應以縣府對外發布的訊息為準。

至於網傳假圖卡、一些民代提早縣府預告縣民相關資訊，林茂盛說，因應雨勢，昨天晚上7時召開應變中心會議，過程中人事處有收到假圖卡，他於會後第一時間請警察局劉局長應馬上了解此事且偵辦。對於假圖卡行為，縣府及政府機關都不會允許、容忍，他已經請警察局加速依法處理。

民意代表部分，林茂盛表示，他了解民代所提4個鄉鎮也是全縣停班課的範圍，「他的發布，我予以尊重」，但是整個來講，是在整個停班停課的一個範圍內。他強調，縣府討論過程有很多方案，最終以對外發布為準。

宜蘭縣警局表示，民眾於昨日縣政府尚未公布11月12日是否停止上班上課的資訊前，即在臉書或LINE等社群網站、軟體上散布縣府已決定停班停課的圖片、文字等行為，警局將依違反社會秩序維護法等規定調查處理。警方呼籲、提醒民眾，不要任意P圖傳遞有誤導性質的圖片或資訊，也不要隨意轉傳未經查證的訊息，以免觸法。