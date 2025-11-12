快訊

鳳凰颱風重創蘇澳！連夜搶救居民 鎮公所：分不清是雨是汗還是淚

聯合新聞網／ 綜合報導
宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜，街道泡水滿目瘡痍，時雨量量直逼15年前梅姬颱風紀錄。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜，街道泡水滿目瘡痍，時雨量量直逼15年前梅姬颱風紀錄。記者季相儒／攝影

鳳凰颱風來襲，11日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓，救難人員更挺進救出上百人。蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個「濕漉漉、僅著薄衣」的民眾進入公所，「分不清是雨是汗還是淚」。

蘇澳鎮公所人員PO文指出，避難民眾之中以長者居多，多為行動不便、坐輪椅和臥床者，也有帶著寶寶及年幼子女撤離的家長。所有民眾都相當驚恐無助、緊急躲避風雨，公所三樓展演廳成了大家臨時的避難居所。入夜後雨勢未停，在蘇澳鎮最熱鬧的中山路以及蘇澳火車站前，水淹半層樓高；中油、全聯一帶的低漥處，水淹最深達一層樓高。軍方在暴雨中出動AAV7兩棲戰車，偕同消防救生艇深入積水處，在蘇北里長陳添琪指引下，一一救出受困民眾。

同時鎮公所也發文​感謝「陸軍步兵第一五三旅」和「宜蘭縣政府社會處」，在今天（12日）凌晨2點多送來兩大車物資，讓100多位鎮民能暫緩燃眉之急。不少網友大讚「蘇澳災防好有效率，大家辛苦了」、「國軍弟兄姐妹辛苦啦！感謝您們的付出，祈願平安」、「軍警消都辛苦了，後續災後復原也有得忙了」、「十幾年前蘇澳市區那裡也淹過一次水！謝謝所有的救災人員」。

報導指出，根據蘇澳鎮公所統計，目前已撤離收容近200人，縣消防局協助救出89人，目前無人員傷亡或失聯。今天清晨雨勢暫歇、陽光露臉，鎮區水勢逐漸退去，但災後狀況很慘。中山路、中原路及南興里等地滿目瘡痍，街道布滿泥濘與雜物，家具、車輛被沖得東倒西歪，毀損嚴重。有民眾形容，蘇澳被大水圍困「宛如孤島」，讓人想起15年前梅姬颱風的淹水夢魘。

鳳凰颱風
