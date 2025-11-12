宜蘭颱風假為何「晚上9時」才宣布？代理縣長：慎重討論

宜蘭昨晚強降雨，縣府晚了1個半小時宣布停班課挨轟，代理縣長林茂盛今天表示，主因雨量未達標，且考量宜蘭縣共同生活圈，最後決定今天停班停課，「時間上沒有在晚間8時以前宣布，但是確實是很慎重的在討論這件事情。」

宜蘭昨晚強降雨，造成蘇澳鎮等溪南地區大淹水，縣政府原訂晚間8時宣布是否停班課，但由於預估今天雨量未達標準，無法構成停班課標準，遲至晚間接近9時許才宣布，惹來外界批評。其中一度考量蘇澳鎮等溪南地區需要災後復原，原本要宣布溪南停班課，溪北正常上班，但最後基於共同生活圈，仍決定全縣停班。

林茂盛今赴宜蘭縣災害應變中心，談及昨天淹水原因，下午5、6時開始，短時間蘇澳、冬山的時雨量超過100毫米，羅東、五結也將近100毫米，「主要是昨天在這麼短的時間下了這麼大的雨。」

縣府颱風假宣布遲至9時許，在這之前還傳出不同版本，造成民眾混淆。林茂盛說，針對颱風假，縣府內部討論各個面向，包含中央氣象署的預報、風力跟雨量的資料，以及蘇澳大淹水要復建。最後考量整個宜蘭是共同生活圈，不管是上班、上學，溪南、溪北都交往非常密切，且溪南大淹水，通盤考量決定今天停班停課。