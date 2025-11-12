鳳凰颱風低層環流「像甜甜圈」 鄭明典：近中心已無伴隨深對流
中央氣象署持續發布輕颱鳳凰的海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。
前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出鳳凰颱風的衛星雲圖，他表示，鳳凰颱風低層雲系還算完整，像個甜甜圈，但近中心已無伴隨深對流，強度持續減弱中。
他說，颱風西北側有一些對流雲系，是繞山過來的外圍環流和颱風較內圈環流的交會處（輻合區），這部分和地形有關，不會移入陸地。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言