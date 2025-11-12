鳳凰颱風低層環流「像甜甜圈」 鄭明典：近中心已無伴隨深對流

中央氣象署持續發布輕颱鳳凰的海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入南部陸地，對嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東及恆春半島構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出鳳凰颱風的衛星雲圖，他表示，鳳凰颱風低層雲系還算完整，像個甜甜圈，但近中心已無伴隨深對流，強度持續減弱中。

他說，颱風西北側有一些對流雲系，是繞山過來的外圍環流和颱風較內圈環流的交會處（輻合區），這部分和地形有關，不會移入陸地。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。