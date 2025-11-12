快訊

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

鳳凰來襲…2邊坡坍方 南橫公路台東向楊至利稻道路封閉

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台20線南橫公路台東端海端鄉向陽至初來路段受鳳凰颱風來襲，150公里、161公里等2處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷。圖／關山公路段提供
台20線南橫公路台東端海端鄉向陽至初來路段受鳳凰颱風來襲，150公里、161公里等2處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷。圖／關山公路段提供

台20線南橫公路台東端海端鄉向陽至初來路段受鳳凰颱風來襲，昨辦理預警性封閉，經公路局南分局關山工務段人員朝巡後發現，其中150公里、161公里等2處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，因此向楊至利稻今天道路封閉。

另利稻至初來路段於今天早上6點30分解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。因前期颱風邊坡災害且土石鬆軟含水量高抗災能力不足，且山區仍有間歇性雨勢鬆軟土石易發生落石風險，請用路人非必要不要進入山區以免發生危險。

關山宮五段提醒民眾，若想了解最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，並請遵守管制規定。

台20線南橫公路台東端海端鄉利稻至初來路段，今天早上6點30分解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。圖／關山公路段提供
台20線南橫公路台東端海端鄉利稻至初來路段，今天早上6點30分解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。圖／關山公路段提供

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰今深夜登陸恆春半島 賈新興：下周恐迎首波冷氣團

鳳凰減弱變瘦仍有風雨威脅 鄭明典：颱風環流還在

宜蘭終於擺脫致災性暴雨 颱風論壇：共伴效應結束了 鳳凰傍晚登陸屏東

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

相關新聞

鳳凰颱風重創蘇澳！連夜搶救居民 鎮公所：分不清是雨是汗還是淚

鳳凰颱風來襲，11日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓，救難人員更挺進救出上百人。蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個「濕漉漉、僅著薄衣」的民眾進入公所，「分不清是雨是汗還是淚」。

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

鳳凰颱風即將侵襲南部，台鐵公司表示，因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今天中午12時至晚上6時，...

影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

鳳凰颱風來襲，昨日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，宜蘭縣政府昨晚間9時許才宣布今日全縣停班課，但這之前已有假圖卡、民代釋...

鳳凰颱風今晚掠過恆春半島 下周一冷空氣抵達 北台灣下探15度低溫

鳳凰颱風持續往台灣南部靠近，強度也持續在減弱中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清...

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

鳳凰颱風上午8時位於高雄西南西方約160公里的海面上，過去3小時持續減弱中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前...

鳳凰今傍晚登陸可能降為熱帶性低氣壓 氣象署提醒降雨仍驚人

輕颱鳳凰颱風今天上午8時30分中心位置在鵝鑾鼻西南西方約160公里處，中央氣象署最新研判，七級暴風半徑150公里，以每小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。