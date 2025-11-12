鳳凰來襲…2邊坡坍方 南橫公路台東向楊至利稻道路封閉
台20線南橫公路台東端海端鄉向陽至初來路段受鳳凰颱風來襲，昨辦理預警性封閉，經公路局南分局關山工務段人員朝巡後發現，其中150公里、161公里等2處發生邊坡坍方造成雙向道路阻斷，因此向楊至利稻今天道路封閉。
另利稻至初來路段於今天早上6點30分解除預警性封閉，並恢復正常管制機制。因前期颱風邊坡災害且土石鬆軟含水量高抗災能力不足，且山區仍有間歇性雨勢鬆軟土石易發生落石風險，請用路人非必要不要進入山區以免發生危險。
關山宮五段提醒民眾，若想了解最新道路通阻詳情，可利用公路局幸福公路APP或上公路局公路防救災資訊系統及公路局智慧化省道即時資訊服務網查詢即時路況，並請遵守管制規定。
