快訊

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

聽新聞
0:00 / 0:00

影／瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光

聯合報／ 記者戴永華季相儒／宜蘭即時報導
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影

宜蘭蘇澳鎮昨天降下驚人大豪雨，累積雨量超過600毫米，晚間瞬間強降雨超過120毫米，整個蘇澳鎮幾乎泡在水裡，今晨市區街道滿目瘡痍。根據蘇澳鎮公所統計，共撤離收容近200人，縣消防局協助救出89人，所幸無人傷亡。

編輯推薦

經過昨天暴雨肆虐，蘇澳鎮今天出太陽了，各地淹水水也漸漸退去，但中山路與中原路等街道與民宅滿是泥濘，災後狀況很慘。

有民眾形容，蘇澳被大水圍困「宛如孤島」，讓人想起15年前梅姬颱風的淹水夢魘。位在南方澳的南興里爆發小型土石流，入夜後蘇西里民貴街最深淹到成人肩膀，軍方出動AAV7兩棲突擊車、橡皮艇救援。

中山路一帶淹水最深處有一層樓高，警方拉起封鎖線，白米溪、阿里溪溪水暴漲，水位逼近橋面，市區街道一片汪洋，全鎮幾乎泡在水中，今天凌晨還在下雨，居民緊急救援避難。

所幸清晨雨勢已停且出現太陽，水退去後的街道滿目瘡痍，路上滿地污泥，店家家具被沖得到處流散，車輛東倒西歪，毀損嚴重。

蘇澳鎮公所共撤離收容近200人，宜蘭縣消防局統計總共投入消防152車次、80艇次、325名人次，全力協助民眾疏散撤離，截至今早5點，共計救出89名民眾、協助139名民眾避難撤離，目前無人員傷亡或失聯。

瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影
瞬間強降雨！宜蘭蘇澳鎮恐怖驚魂夜 街道泡水滿目瘡痍畫面曝光。記者季相儒／攝影

鳳凰颱風 蘇澳 梅姬颱風 宜蘭
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況

時雨量破120毫米...狂風暴雨夜襲蘇澳 救難人員挺進救出上百人

共伴效應雨帶昨晚「卡」在宜蘭 蘇澳更出現時雨量130.5毫米

宜蘭終於擺脫致災性暴雨 颱風論壇：共伴效應結束了 鳳凰傍晚登陸屏東

相關新聞

鳳凰颱風重創蘇澳！連夜搶救居民 鎮公所：分不清是雨是汗還是淚

鳳凰颱風來襲，11日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓，救難人員更挺進救出上百人。蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個「濕漉漉、僅著薄衣」的民眾進入公所，「分不清是雨是汗還是淚」。

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

鳳凰颱風即將侵襲南部，台鐵公司表示，因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今天中午12時至晚上6時，...

影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

鳳凰颱風來襲，昨日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，宜蘭縣政府昨晚間9時許才宣布今日全縣停班課，但這之前已有假圖卡、民代釋...

鳳凰颱風今晚掠過恆春半島 下周一冷空氣抵達 北台灣下探15度低溫

鳳凰颱風持續往台灣南部靠近，強度也持續在減弱中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清...

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

鳳凰颱風上午8時位於高雄西南西方約160公里的海面上，過去3小時持續減弱中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前...

蘇澳等傳災情 宜蘭女婿蔣萬安昨晚致電縣長即刻助救災

這次鳳凰颱風來襲，儘管台北市風雨不大，不過台北市長蔣萬安因為妻子的娘家在宜蘭，也心繫宜蘭。蔣萬安今天上午自爆，他跟妻子石...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。