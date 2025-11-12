快訊

蘇澳慘淹「颱風論壇」執行長家也泡水 感嘆重演15年前梅姬噩夢

聯合新聞網／ 綜合報導
宜蘭蘇澳鎮昨天降下驚人大豪雨，累積雨量超過600毫米。記者季相儒／攝影
宜蘭蘇澳鎮昨天降下驚人大豪雨，累積雨量超過600毫米。記者季相儒／攝影

宜蘭蘇澳鎮昨天降下驚人大豪雨，累積雨量超過600毫米，晚間瞬間強降雨超過120毫米，整個蘇澳鎮幾乎泡在水裡，今晨市區街道滿目瘡痍。台灣颱風論壇執行長陳柏宏家中也遭殃，幾乎半層樓都泡在水裡，不禁讓他想起15年前梅姬颱風噩夢。

台灣颱風論壇執行長陳柏宏，昨天晚間發文表示，自己宜蘭蘇澳的家也成為淹水受災戶，所以未來幾天會由其他小編支援。從他分享的照片中可見，他家中一樓客廳慘遭淹沒，家具亂成一團，沙發甚至直接漂在水上，水深及腰，畫面怵目驚心。

陳柏宏說未來幾天會由其他小編支援，但可能會降低提醒頻率，還請大家多體諒。陳柏宏表示，他下午開始緊盯強烈雨帶移動的狀況，到了傍晚附近溪流開始溢流跟倒灌，晚上水位開始上升，讓他感嘆「重演15年前梅姬颱風噩夢，當時也是一層樓被淹得滿滿」。

回顧15年前，當時梅姬颱風與東北季風共伴效應，加上滿潮，導致蘇澳市區淹大水，更有一輛載著陸客的創意旅行社遊覽車墜崖，造成26人死亡。

鳳凰颱風 宜蘭 淹水 梅姬颱風
