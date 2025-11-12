鳳凰今深夜登陸恆春半島 賈新興：下周恐迎首波冷氣團

鳳凰颱風有明顯減弱的趨勢，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing Chia」表示，預估颱風今天晚上11時至明天凌晨1時，有從恆春半島一帶登陸的機率，登陸後強度也將迅速減弱。周五起整體偏東北季風影響，觀察下周一至下周二有受東北季風或第一波大陸冷氣團影響的機率。

近期天氣趨勢，賈新興表示，明天，苗栗以北及宜蘭有局部短暫雨，午後花東及屏東有局部短暫雨。周五，北北基宜有零星短暫雨，午後南投以南山區及花東山區有零星短暫雨。周六至周日，午後宜花東有零星短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周二，有受偏強東北季風或第一波大陸冷氣團影響的機率，下周二中午前，北北基宜有局部短暫雨，午後竹苗以南山區有零星短暫雨。下周三，各地天氣晴朗穩定。下周四，嘉南有零星短暫雨，午後台中以南山區有零星短暫雨。下周五東北季風影響，北北基宜、台中至嘉義及桃竹苗山區有局部短暫雨，傍晚起台南以北及花蓮轉有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。