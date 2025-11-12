鳳凰減弱變瘦仍有風雨威脅 鄭明典：颱風環流還在

根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出氣象署的雷達回波圖，他表示，夜間紅外線衛星影像幾乎看不到颱風，用雷達動態可以看到一部分旋轉回波，稍微外延一下，還可以估計颱風中心的位置。颱風環流還在，還是要持續追蹤。

中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，鳳凰颱風目前結構逐漸轉差，為高低層分離型態，今天它會逐漸朝台灣西南海域接近，雖然它逐漸減弱當中，對台灣近海一帶的風雨威脅還是要多加留意。

朱美霖表示，今天傍晚左右接近恆春半島，傍晚到晚間就會通過台灣的南端陸地，並且從台東附近往東北出海。這段期間，它還是持續減弱，所以要注意颱風接近過程當中的強度變化。預估它往東北方向移動期間，有快速減弱的趨勢，可能會減弱為熱帶性低氣壓，或是進一步變性為溫帶氣旋。