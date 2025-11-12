嘉義縣市放假兩樣情 嘉市長晚宣布後…留言區一夕翻盤「勇媽英明」

鳳凰颱風來襲，中南部縣市昨晚進入警戒狀態，嘉義縣市同屬共同生活圈，卻再度上演「不同調放颱風假」。嘉義縣政府昨晚7時率先宣布今天停班停課，但嘉義市晚1個多小時跟進，讓市民焦急敲碗、灌爆市長黃敏惠的臉書，留言區一開始罵聲連連，直到晚間9時，「勇媽市長」臉書宣布停班停課，留言瞬間180度翻轉，從炮火連天變成一片告白聲。

留言區一開始罵聲連連：「到底要不要放假？只要一句話而已有那麼難是不是？」、「慢慢來沒關係」、「每次都要拖到最後才宣布」、「只剩妳嘉義市還沒宣布ㄟ」、「趕快公布好不好，拖拖拉拉，隔壁和隔壁隔壁都公布了，是在哈嘍」、「嘉縣都放假了，到底在堅持什麼」、 「到底要不要放？」「只剩嘉義市還沒宣布，你是在哈囉嗎？」不少人直呼「隔壁縣都放了，市長還在做什麼？」隨著時間一分一秒過去，網友情緒越燒越高。

直到晚間9時，「勇媽市長」臉書宣布嘉義市停班停課，留言瞬間180度翻轉，從炮火連天變成一片告白聲。「勇媽我愛你」、「謝謝美麗市長」、「我真的等你好久，好想你知道嗎」、「我真的好愛你」、「有放就給過」 、「你終究要宣布放假的的，那為什麼不一開始就宣布？」「為什麼要當壓軸咧」。 網友留言區上演「秒變情書」的戲碼。

黃敏惠貼文說，市府依中央氣象署預報，颱風暴風圈預計清晨從高屏地區登陸，嘉義地區列入警戒區，可能出現強陣風，因此決定宣布停班停課。她強調市府嚴陣以待，防颱準備全面啟動，呼籲市民注意安全。

其實，嘉縣市「放假不同步」狀況並非首見。去年議員接獲民眾陳情，盼2縣市同步決策，或至少在晚間8時前統一宣布，減少通勤族與家長的不便。呼籲勞動部修正天然災害勞工出勤管理要點，避免每逢颱風假決策「縣市不同調」的困擾重演。這場「放假大戲」雖以市民滿意收場，但再次凸顯嘉義縣市共同生活圈「颱風假步調不同」的老問題。