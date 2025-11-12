快訊

王子遭爆「美國行」後棄席惟倫轉投不倫戀 粿粿護愛願獨擔800萬賠償

芬普尼蛋雞場複檢再驗出芬普尼 彰化縣政府立即封蛋、重罰12萬

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉義縣市放假兩樣情 嘉市長晚宣布後…留言區一夕翻盤「勇媽英明」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
鳳凰颱風來襲，嘉市長黃敏惠主持天然災害應變中心會議。圖／嘉市府提供
鳳凰颱風來襲，嘉市長黃敏惠主持天然災害應變中心會議。圖／嘉市府提供

鳳凰颱風來襲，中南部縣市昨晚進入警戒狀態，嘉義縣市同屬共同生活圈，卻再度上演「不同調放颱風假」。嘉義縣政府昨晚7時率先宣布今天停班停課，但嘉義市晚1個多小時跟進，讓市民焦急敲碗、灌爆市長黃敏惠的臉書，留言區一開始罵聲連連，直到晚間9時，「勇媽市長」臉書宣布停班停課，留言瞬間180度翻轉，從炮火連天變成一片告白聲。

編輯推薦

留言區一開始罵聲連連：「到底要不要放假？只要一句話而已有那麼難是不是？」、「慢慢來沒關係」、「每次都要拖到最後才宣布」、「只剩妳嘉義市還沒宣布ㄟ」、「趕快公布好不好，拖拖拉拉，隔壁和隔壁隔壁都公布了，是在哈嘍」、「嘉縣都放假了，到底在堅持什麼」、 「到底要不要放？」「只剩嘉義市還沒宣布，你是在哈囉嗎？」不少人直呼「隔壁縣都放了，市長還在做什麼？」隨著時間一分一秒過去，網友情緒越燒越高。

直到晚間9時，「勇媽市長」臉書宣布嘉義市停班停課，留言瞬間180度翻轉，從炮火連天變成一片告白聲。「勇媽我愛你」、「謝謝美麗市長」、「我真的等你好久，好想你知道嗎」、「我真的好愛你」、「有放就給過」 、「你終究要宣布放假的的，那為什麼不一開始就宣布？」「為什麼要當壓軸咧」。 網友留言區上演「秒變情書」的戲碼。

黃敏惠貼文說，市府依中央氣象署預報，颱風暴風圈預計清晨從高屏地區登陸，嘉義地區列入警戒區，可能出現強陣風，因此決定宣布停班停課。她強調市府嚴陣以待，防颱準備全面啟動，呼籲市民注意安全。

其實，嘉縣市「放假不同步」狀況並非首見。去年議員接獲民眾陳情，盼2縣市同步決策，或至少在晚間8時前統一宣布，減少通勤族與家長的不便。呼籲勞動部修正天然災害勞工出勤管理要點，避免每逢颱風假決策「縣市不同調」的困擾重演。這場「放假大戲」雖以市民滿意收場，但再次凸顯嘉義縣市共同生活圈「颱風假步調不同」的老問題。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風走到哪裡了？看颱風最新動態、即時路徑 6平台吸千人24小時報現況

「神」隊友加入防詐戰線 嘉市府攜玉皇宮全面護財

嘉義市民好福利 黃敏惠編預算明年發送老人千元春節禮金

嘉義輕軌經費卡關 黃敏惠批中央反覆、戲弄嘉義人

相關新聞

鳳凰颱風重創蘇澳！連夜搶救居民 鎮公所：分不清是雨是汗還是淚

鳳凰颱風來襲，11日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓，救難人員更挺進救出上百人。蘇澳鎮公所人員在臉書粉專表示，災防中心求助通報電話不斷湧入，公所同仁、軍方、消防、協勤警力輪番出動，載回一個又一個「濕漉漉、僅著薄衣」的民眾進入公所，「分不清是雨是汗還是淚」。

鳳凰颱風侵台 台鐵中午起樹林至台東對號列車停駛 南迴線各級列車停駛

鳳凰颱風即將侵襲南部，台鐵公司表示，因應鳳凰颱風陸上警報發布，依據中央氣象署最新氣象資訊研判，今天中午12時至晚上6時，...

影／宜蘭颱風假圖卡造假 代理縣長不忍了！下令警加速處理

鳳凰颱風來襲，昨日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，宜蘭縣政府昨晚間9時許才宣布今日全縣停班課，但這之前已有假圖卡、民代釋...

鳳凰颱風今晚掠過恆春半島 下周一冷空氣抵達 北台灣下探15度低溫

鳳凰颱風持續往台灣南部靠近，強度也持續在減弱中，天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，今天清...

鳳凰減弱「輕颱後段班」 衛星雲圖上幾乎消失 今晚快閃侵台

鳳凰颱風上午8時位於高雄西南西方約160公里的海面上，過去3小時持續減弱中，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前...

鳳凰今傍晚登陸可能降為熱帶性低氣壓 氣象署提醒降雨仍驚人

輕颱鳳凰颱風今天上午8時30分中心位置在鵝鑾鼻西南西方約160公里處，中央氣象署最新研判，七級暴風半徑150公里，以每小...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。