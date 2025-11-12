氣象署最新風雨預測 今晚10縣市颱風假達標 暴風侵襲機率100%地區曝

輕度颱風鳳凰預估今天傍晚接近恆春半島，並通過台灣南端陸地。中央氣象署表示，颱風過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

根據氣象署最新風雨預測，今晚共有9個縣市和台東縣的綠島蘭嶼風力預測達到平均風7級或陣風10級以上的停班課標準；雨量預測部分，沒有縣市達標。總計有10縣市今晚風雨預測達到停班停課標準。

風力預測（今晚6時至明天凌晨0時）達停班課標準地區有台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。24小時累積雨量（今天上午8時至明天上午8時）沒有縣市達標。

此外，根據氣象署各主要城市及離島未來120小時颱風暴風侵襲機率，高雄市和屏東縣、恆春半島、綠島達100%，台東縣99%、台南市98%、蘭嶼97%、嘉義縣76%、嘉義市75%、花蓮縣62%、雲林縣56%、澎湖縣55%、南投縣42%、彰化縣24%、台中市21%、宜蘭縣21%、苗栗縣8%、新竹縣市5%、桃園市5%、新北市7%、台北市8%、基隆市9%、澎湖縣55%、連江縣和金門縣0%。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。