氣象署最新風雨預測 今晚10縣市颱風假達標 暴風侵襲機率100%地區曝

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
輕度颱風鳳凰暴風圈已進入南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅。示意圖。圖／AI生成
輕度颱風鳳凰暴風圈已進入南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅。示意圖。圖／AI生成

輕度颱風鳳凰預估今天傍晚接近恆春半島，並通過台灣南端陸地。中央氣象署表示，颱風過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，其暴風圈已進入南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

根據氣象署最新風雨預測，今晚共有9個縣市和台東縣的綠島蘭嶼風力預測達到平均風7級或陣風10級以上的停班課標準；雨量預測部分，沒有縣市達標。總計有10縣市今晚風雨預測達到停班停課標準。

風力預測（今晚6時至明天凌晨0時）達停班課標準地區有台中市濱海鄉鎮、彰化縣濱海鄉鎮、雲林縣濱海鄉鎮、嘉義縣濱海鄉鎮、台南市濱海鄉鎮、高雄市濱海鄉鎮、屏東縣濱海鄉鎮、恆春半島、蘭嶼綠島、連江縣、澎湖縣。24小時累積雨量（今天上午8時至明天上午8時）沒有縣市達標。

此外，根據氣象署各主要城市及離島未來120小時颱風暴風侵襲機率，高雄市和屏東縣、恆春半島、綠島達100%，台東縣99%、台南市98%、蘭嶼97%、嘉義縣76%、嘉義市75%、花蓮縣62%、雲林縣56%、澎湖縣55%、南投縣42%、彰化縣24%、台中市21%、宜蘭縣21%、苗栗縣8%、新竹縣市5%、桃園市5%、新北市7%、台北市8%、基隆市9%、澎湖縣55%、連江縣和金門縣0%。

依「天然災害停止上班及上課作業辦法」規定，停班停課標準為颱風暴風半徑於4小時內可能經過地區，其平均風力可達7級以上或陣風可達10級以上時，或未來24小時累積雨量預測達山區200毫米及平地350毫米（台南、屏東、花蓮不分平地、山區均為350毫米），且已致災或有致災之虞時，才可依據氣象預報或實際觀測發布停止上班及上課，不過，是否停班停課，仍由各縣市政府決定。

最新風雨預測。圖／中央氣象署提供
最新風雨預測。圖／中央氣象署提供
最新風雨預測。圖／中央氣象署提供
最新風雨預測。圖／中央氣象署提供

鳳凰颱風
延伸閱讀

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修 傍晚近恆春半島並通過

宜蘭終於擺脫致災性暴雨 颱風論壇：共伴效應結束了 鳳凰傍晚登陸屏東

颱風環流影響 宜蘭、北海岸留意超豪大雨

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

相關新聞

宜蘭颱風假為何「晚上9時」才宣布？代理縣長：慎重討論

宜蘭昨晚強降雨，縣府晚了1個半小時宣布停班課挨轟，代理縣長林茂盛今天表示，主因雨量未達標，且考量宜蘭縣共同生活圈，最後決...

鳳凰今深夜登陸恆春半島 賈新興：下周恐迎首波冷氣團

鳳凰颱風有明顯減弱的趨勢，台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin Hsing C...

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

輕度颱風鳳凰的暴風圈今天清晨已經進入南部陸地，中央氣象署發布鳳凰颱風海上陸上颱風警報。陸警範圍包括雲林、嘉義、台南、高雄...

鳳凰暴風圈進入南部陸地 9縣市納陸警 鄭明典：明顯「高低層分離」

輕度颱風鳳凰今天清晨4時的中心位置在鵝鑾鼻西南西方約180公里海面上，以每小時9轉23公里速度，向東北轉東北東移動，近中...

鳳凰颱風低層環流「像甜甜圈」 鄭明典：近中心已無伴隨深對流

中央氣象署持續發布輕颱鳳凰的海上陸上颱風警報，根據最新資料顯示，颱風過去3小時強度稍減弱且暴風圈亦縮小，中心目前在鵝鑾鼻...

鳳凰減弱變瘦仍有風雨威脅 鄭明典：颱風環流還在

根據中央氣象署最新資料顯示，第26號颱風鳳凰過去3小時暴風圈略為縮小，中心目前在鵝鑾鼻西南西方海面，向東北東轉東北移動，...

