下周一入冬最強冷空氣報到 逼近冷氣團規模 降溫幅度相當有感

聯合報／ 記者董俞佳／台北即時報導
主要模式850mb預測溫度。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
鳳凰颱風今天侵襲台灣，估傍晚登陸後快速遠離，後續為東北季風主導未來天氣。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐、美、德傳統物理模式最新資料，目前在西伯利亞有冷源高壓正在醞釀，預計下周一起南下影響台灣。

「觀氣象看天氣」表示，根據最新模式預估，屆時850mb（約1500公尺）高度0至3℃線將壓境北台灣，換算平地氣溫僅約13至15度，相比於本周還有21至23度的低溫，降溫幅度非常明顯，部分模式還預估將達到大陸冷氣團（台北站氣溫小於14.5度）標準。

1周內氣溫將會劇烈變化，「觀氣象看天氣」表示，今天還有鳳凰颱風可能登陸，不到1周的時間，下周一又有逼近冷氣團規模的冷空氣來襲，降溫幅度會相當有感，提醒務必注意身體健康，留意最新天氣資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

鳳凰颱風
×

