宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

中央氣象署持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，預估鳳凰颱風今天傍晚左右就會相當接近恆春半島一帶，傍晚到晚間就會通過台灣的南端陸地，並且從台東附近往東北出海。

昨晚到目前為止，鳳凰颱風強度有稍微減弱，暴風半徑也略為縮小，近中心最大風速每秒23公尺，7級風暴風半徑180公里左右。

鳳凰颱風目前結構逐漸轉差，朱美霖表示，為高低層分離型態，颱風目前位置在鵝鑾鼻西南方170公里海面上，今天它會逐漸朝台灣西南海域接近，雖然它逐漸減弱當中，對台灣近海一帶的風雨威脅還是要多加留意。

海上警戒區域包含台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面。陸上警戒包含南投、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖。

隨著颱風逐漸接近，朱美霖表示，大約今天傍晚左右就會相當接近恆春半島一帶，這樣的路徑和過去路徑預測相比有略為往南一些，顯示整體數值模式和颱風移動上仍有調整空間。

颱風目前路徑來看，朱美霖表示，今天傍晚左右接近恆春半島，傍晚到晚間就會通過台灣的南端陸地，並且從台東附近往東北出海。這段期間，它還是持續減弱，所以要注意颱風接近過程當中的強度變化。預估它往東北方向移動期間，有快速減弱的趨勢，可能會減弱為熱帶性低氣壓，或是進一步變性為溫帶氣旋。

目前天氣現況，朱美霖表示，雖然颱風結構比較差，但它的雲系一波波往北方向移動，所以對中南部帶來短暫的零星降雨。台灣東邊和基隆北海岸雖然回波範圍不大，不過強回波有一些比較滯留在地形附近的，這樣子是東北季風和比較偏向外圍環流有局部共伴效應影響，基隆北海岸、花東一帶還是有一些短暫的顯著降雨。

過去降雨，朱美霖表示，從10日到昨天累積雨量，主要是受到颱風的環流和共伴效應影響，基隆北海岸、東半部一帶，尤其宜蘭、花蓮，雨勢比較明顯。宜蘭降雨都是持續累積比較多的情形，10日的日累積雨量可以看到，最大是宜蘭南澳超過300毫米，新北瑞芳也來到將近200毫米，這當中伴隨著短延時強降雨，偏向短延時豪雨等級。

朱美霖表示，尤其昨晚東北部降雨非常顯著，昨天日累積雨量，在宜蘭冬山單日就來到790毫米以上，新北瑞芳也有500毫米，這都是超過超大豪雨等級的降雨。

3小時的雨勢方面，朱美霖表示，宜蘭蘇澳334毫米，新北瑞芳也來到166毫米，也就是說昨天下午到傍晚左右，地形性再包含了東北季風共伴效應影響之下，整體的雨勢都非常顯著，甚至宜蘭蘇澳1小時的時雨量就來到130毫米。

目前雨勢雖然有稍微減緩趨勢，但朱美霖表示，基隆北海岸還是有一些比較短暫明顯的雨勢。今天日累積雨量在台東一帶，受到東南風影響之下，還是有一波波降雨，日累積雨量來到89毫米，基隆北海岸也有80毫米左右。

過去24小時最大累積雨量，朱美霖表示，在宜蘭冬山延續到今天凌晨來到794毫米，至於基隆北海岸也是超過500毫米情形。3小時累積雨量在今天凌晨還是有發生短延時豪雨。

未來降雨趨勢，朱美霖表示，今天白天到晚間，東南風的影響之下，花東還是有一波波降雨。至於在基隆北海岸、大台北山區，還是要留意有些比較強的雨勢。中南部隨著颱風環流逐漸接近，降雨也有逐漸增多的情形。

朱美霖表示，今晚到明天清晨，颱風其實已經在台灣陸地上，整體的風場在東半部偏向東南風，台灣海峽則是偏北到東北風，所以迎風面的基隆北海岸雨勢上和白天相比有增多趨勢，苗栗以北的平原地方有一波增強的雨勢。

至於中南部，朱美霖表示，要視颱風屆時接近的強度而定，雨勢上還是有不確定性，不過今晚還是有一波增強的情形。

明天颱風已經往東北方向快速遠離，甚至已經減弱為熱帶性低氣壓，或變性為溫帶氣旋了。不過，朱美霖表示，台灣附近的風場受到下一波東北季風的影響，整體來說偏北到東北風的風勢比較強勁，再加上颱風或熱帶性低氣壓剛遠離，還是有一些殘存的水氣，北台灣的大台北、宜蘭仍有明顯降雨，一直到晚間左右，後續會比較轉為純東北季風強的天氣型態，這時候在北部、東北部下雨時間還是偏長一些。

風力預報趨勢，朱美霖表示，今天白天到晚間，這種偏向海峽的東北風，會轉成偏北風，所以比較強的風勢在西半部沿海都還是比較明顯。不過後續風勢逐漸變化之下，在中南部沿海有一個比較強的風勢，主要是因為風向轉為偏北風之後，中南部沿海的風力會比較明顯增大。

朱美霖表示，颱風逐漸接近過程當中，台南、高雄、屏東有一些比較強風的區域影響到沿海地區，後續隨著颱風逐漸往東北方向移動之後，這種東北季風帶下來的偏北風還是比較偏強，所以沿海今天到明天大致上是會有9至11級強陣風。

今明兩天的東北風或偏北風明顯偏強，朱美霖表示，沿海空曠地區風勢來到9至11級左右，沿海活動或近內陸平原也會受到強風影響，戶外活動要多加注意安全。近海浪高3至5米左右，並且可能會出現長浪情形，盡量避免前往海邊活動。