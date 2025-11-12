快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

共伴效應雨帶昨晚「卡」在宜蘭 蘇澳更出現時雨量130.5毫米

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
蘇澳昨晚測得1小時130.5毫米短延時強降雨，創下該測站站史第二紀錄。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
蘇澳昨晚測得1小時130.5毫米短延時強降雨，創下該測站站史第二紀錄。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

宜蘭縣昨天傍晚共伴效應發威，多處出現嚴重積淹水災情。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，在東北季風與鳳凰外圍環流的輻合之下，雨帶整體一整個有「卡」在宜蘭的味道，特別是蘇澳、冬山等地，都降下了破百的時雨量，10分鐘降雨甚至達到20至30毫米，非常驚人。

「觀氣象看天氣」表示，當地從前天開始2天累積雨量都已破千，而蘇澳昨晚更是測得1小時130.5毫米短延時強降雨，創下了該測站站史第二紀錄。

輕度颱風鳳凰的暴風圈已進入南部陸地，中央氣象署今天清晨5時30分持續發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，有9個縣市納入陸警範圍，已經取消針對宜蘭縣和新北市瑞芳、貢寮的降雨警戒。

根據中央氣象署資料，自11月10日0時至12日6時出現較大累積雨量：宜蘭縣東澳嶺1061.5毫米、新北市大粗坑752.5毫米、台北市擎天崗549毫米、台東縣牛頭山422毫米、基隆市國一S001K410毫米、花蓮縣秀林359.5毫米、屏東縣大漢山297毫米、桃園市四稜244.5毫米。

鳳凰颱風 共伴效應
相關新聞

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

輕度颱風鳳凰的暴風圈今天清晨已經進入南部陸地，中央氣象署發布鳳凰颱風海上陸上颱風警報。陸警範圍包括雲林、嘉義、台南、高雄...

鳳凰暴風圈進入南部陸地 9縣市納陸警 鄭明典：明顯「高低層分離」

輕度颱風鳳凰今天清晨4時的中心位置在鵝鑾鼻西南西方約180公里海面上，以每小時9轉23公里速度，向東北轉東北東移動，近中...

馬太鞍溪又溢流 明利村成重災區

鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮馬太鞍溪溢流，下游萬榮鄉明利村成為重災區，滾滾泥水捲走路旁車輛，有居民正在煮飯，一聽到廣播緊急避難...

下周一入冬最強冷空氣報到 逼近冷氣團規模 降溫幅度相當有感

鳳凰颱風今天侵襲台灣，估傍晚登陸後快速遠離，後續為東北季風主導未來天氣。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，根據歐、美、德傳統...

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修 傍晚近恆春半島並通過

中央氣象署持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，預估鳳凰颱風今天傍晚左右...

時雨量破120毫米...狂風暴雨夜襲蘇澳 救難人員硬闖救出上百人

鳳凰颱風來襲，昨日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓。...

