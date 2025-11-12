共伴效應雨帶昨晚「卡」在宜蘭 蘇澳更出現時雨量130.5毫米

宜蘭縣昨天傍晚共伴效應發威，多處出現嚴重積淹水災情。氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，在東北季風與鳳凰外圍環流的輻合之下，雨帶整體一整個有「卡」在宜蘭的味道，特別是蘇澳、冬山等地，都降下了破百的時雨量，10分鐘降雨甚至達到20至30毫米，非常驚人。

「觀氣象看天氣」表示，當地從前天開始2天累積雨量都已破千，而蘇澳昨晚更是測得1小時130.5毫米短延時強降雨，創下了該測站站史第二紀錄。

輕度颱風鳳凰的暴風圈已進入南部陸地，中央氣象署今天清晨5時30分持續發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，有9個縣市納入陸警範圍，已經取消針對宜蘭縣和新北市瑞芳、貢寮的降雨警戒。

根據中央氣象署資料，自11月10日0時至12日6時出現較大累積雨量：宜蘭縣東澳嶺1061.5毫米、新北市大粗坑752.5毫米、台北市擎天崗549毫米、台東縣牛頭山422毫米、基隆市國一S001K410毫米、花蓮縣秀林359.5毫米、屏東縣大漢山297毫米、桃園市四稜244.5毫米。