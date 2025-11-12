「賭上台大大氣系招牌」颱風假預言破滅 他宣布發雞排珍奶日期地點

「黑特帝大」臉書一名自稱台大大氣系學生的網友，日前預測今天至周五台北至少放2天颱風假，還指少1天就請100份雞排和波霸奶茶，若都沒放就發300份，「賭上大氣系的招牌」。該篇文章引起討論，而台北市政府昨晚宣布正常上班上課，疑似同一人昨深夜在「黑特帝大」臉書投稿，公布周日實現承諾，「發完為止，敬請期待」。

日前一名自稱台灣大學大氣系的網友在臉書「黑特帝大」投稿，預測11月12日至11月14日，台北至少放兩天颱風假，還說少1天就請100份雞排和波霸奶茶，若都沒放就發300份，在11月16日中午12時發放，到台大傅鐘底下領取。

鳳凰颱風路徑一再南修，中央氣象署最新預報指今天傍晚登陸屏東陸地，今晚至深夜從台東、屏東交界出海，後續再觀察颱風通過陸地至出海減弱程度如何，若減弱為熱帶性低氣壓，就會解除海上陸上警報。自昨天清晨發布陸警以來，至今未將台北市納入警戒範圍。

其他網友表示，「願意兌現承諾，敬你是個好漢」、「真的笑死，不管那個市長啦，以颱風目前走勢，12至14日北部就是不可能放了」、「太帥」、「了不起，負債」、「要擠爆了」、「我是真的想知道是誰」、「去排隊」、「我還寧願放假」、「蔣市長果然不會讓人失望」、「炸雞攤願意合作」、「我一定到」、「梅粉不切謝謝」、「小辣不切，1分糖少冰」。