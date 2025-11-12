快訊

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修…傍晚近恆春半島並通過

要韓國瑜應聲援沈伯洋？ 癥結在兩岸 賴總統豈無責

活水來了快查帳戶！中央普發1萬元今午夜入帳 領錢嗨翻

聽新聞
0:00 / 0:00

「賭上台大大氣系招牌」颱風假預言破滅 他宣布發雞排珍奶日期地點

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
「黑特帝大」一名網友預測台北今起3天放颱風假，還以300份雞排和波霸奶茶當「祭品」，如今預言失準。示意圖。圖／AI生成
「黑特帝大」一名網友預測台北今起3天放颱風假，還以300份雞排和波霸奶茶當「祭品」，如今預言失準。示意圖。圖／AI生成

「黑特帝大」臉書一名自稱台大大氣系學生的網友，日前預測今天至周五台北至少放2天颱風假，還指少1天就請100份雞排和波霸奶茶，若都沒放就發300份，「賭上大氣系的招牌」。該篇文章引起討論，而台北市政府昨晚宣布正常上班上課，疑似同一人昨深夜在「黑特帝大」臉書投稿，公布周日實現承諾，「發完為止，敬請期待」。

日前一名自稱台灣大學大氣系的網友在臉書「黑特帝大」投稿，預測11月12日至11月14日，台北至少放兩天颱風假，還說少1天就請100份雞排和波霸奶茶，若都沒放就發300份，在11月16日中午12時發放，到台大傅鐘底下領取。

鳳凰颱風路徑一再南修，中央氣象署最新預報指今天傍晚登陸屏東陸地，今晚至深夜從台東、屏東交界出海，後續再觀察颱風通過陸地至出海減弱程度如何，若減弱為熱帶性低氣壓，就會解除海上陸上警報。自昨天清晨發布陸警以來，至今未將台北市納入警戒範圍。

其他網友表示，「願意兌現承諾，敬你是個好漢」、「真的笑死，不管那個市長啦，以颱風目前走勢，12至14日北部就是不可能放了」、「太帥」、「了不起，負債」、「要擠爆了」、「我是真的想知道是誰」、「去排隊」、「我還寧願放假」、「蔣市長果然不會讓人失望」、「炸雞攤願意合作」、「我一定到」、「梅粉不切謝謝」、「小辣不切，1分糖少冰」。

鳳凰颱風 颱風假 雞排 氣象署
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市宣布了！全台停班課資訊一覽

兩樣情？桃園放颱風假 百貨公司湧人潮、街道店面略顯冷清

勿加深颱風假焦慮！粉專籲地方政府主動：是否停班課別問了才答覆

相關新聞

鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷

輕度颱風鳳凰的暴風圈今天清晨已經進入南部陸地，中央氣象署發布鳳凰颱風海上陸上颱風警報。陸警範圍包括雲林、嘉義、台南、高雄...

鳳凰暴風圈進入南部陸地 9縣市納陸警 鄭明典：明顯「高低層分離」

輕度颱風鳳凰今天清晨4時的中心位置在鵝鑾鼻西南西方約180公里海面上，以每小時9轉23公里速度，向東北轉東北東移動，近中...

馬太鞍溪又溢流 明利村成重災區

鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮馬太鞍溪溢流，下游萬榮鄉明利村成為重災區，滾滾泥水捲走路旁車輛，有居民正在煮飯，一聽到廣播緊急避難...

宜蘭昨暴雨比「超大豪雨」更凶猛 鳳凰路徑南修 傍晚近恆春半島並通過

中央氣象署持續針對鳳凰颱風發布海上陸上颱風警報，中央氣象署氣象預報中心資深預報員朱美霖今天表示，預估鳳凰颱風今天傍晚左右...

時雨量破120毫米...狂風暴雨夜襲蘇澳 救難人員硬闖救出上百人

鳳凰颱風來襲，昨日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓。...

基北北桃應脫鉤？基隆議長：基隆不應形式上同步該脫鉤就脫鉤

北北基桃昨晚都宣布今天要上班上課，基隆市議長童子瑋昨晚在臉書貼文指出，連二日颱風豪雨導致基隆多處出現積水與交通受阻，依天...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。