宜蘭終於擺脫致災性暴雨 颱風論壇：共伴效應結束了 鳳凰傍晚登陸屏東

輕度颱風鳳凰的暴風圈已進入南部陸地，中央氣象署今天清晨5時30分持續發布鳳凰颱風的海上陸上颱風警報，有9個縣市納入陸警範圍，已經取消針對宜蘭縣和新北市瑞芳、貢寮的降雨警戒。

陸上警戒區域包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖。海上警戒包括台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

氣象署發布豪雨特報，鳳凰颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生，今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

宜蘭縣昨晚多個地區出現嚴重積淹水災情，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，隨著鳳凰颱風逐漸靠近，颱風環流與東北季風產生的共伴效應持續往北移動，宜蘭地區共伴效應基本上已經結束，劇烈雨勢終於緩和下來。預計颱風今天傍晚左右在屏東附近登陸，深夜左右台東出海，加速往東北移動逐漸轉化。