鳳凰逾千毫米致災降雨已發生 吳德榮：今登陸南部莫輕忽 下周入秋最冷
輕度颱風鳳凰的暴風圈今天清晨已經進入南部陸地，中央氣象署發布鳳凰颱風海上陸上颱風警報。陸警範圍包括雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖。降雨警戒有宜蘭縣、新北市瑞芳、新北市貢寮。
中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，鳳凰颱風逐漸接近台灣陸地，因呂宋島及台灣地形限制水氣的逸入、垂直風切大的環境，將繼續削弱其強度。
根據歐洲（ECMWF）系集模式模擬與顯示，鳳凰的系集平均路徑從台灣南端通過；各別模擬分散在兩側，顯示登陸點仍有不確定性。中央氣象署路徑潛勢預測圖顯示，鳳凰從台灣南端通過，登陸點仍有一定的不確定性。
吳德榮說，鳳凰颱風影響期間的超過1000毫米的最大致災降雨，已在周一和昨天發生。今天持續減弱中的鳳凰環流，逐漸移入，局部地區仍有豪雨及強風的機率，應續戒備；鳳凰颱風從台灣南端登陸時、颱風中心附近未必伴隨最大的降雨及強風，而是不定時發生在被地形扭曲、不對稱的雨帶上。故應避免過度強調登陸的時間、地點，否則對其他地區、時間而言，反而容易失去防災的戒心。
溫度方面，吳德榮表示，由於鳳凰結構漸趨鬆散，局部地區偶有短暫乾熱的空檔。今天北部21至30度、中部22至32度、南部21至32度、東部22至27度。
吳德榮表示，明天鳳凰持續減弱遠離，偏北風略增強，氣溫略降，苗栗以北、宜蘭仍有局部雨，其他地區好轉。周五北海岸、宜花仍有局部短暫雨的機率，其他各地多雲時晴。周六、周日各地晴時多雲，東北部偶有零星降雨的機率。下周一入秋以來最強的一小股冷空氣開始南下，迎風面降雨，氣溫逐漸下降，下周二晚、下周三晨將創入秋以來最低溫。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
