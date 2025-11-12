鳳凰暴風圈進入南部陸地 9縣市納陸警 鄭明典：明顯「高低層分離」

輕度颱風鳳凰今天清晨4時的中心位置在鵝鑾鼻西南西方約180公里海面上，以每小時9轉23公里速度，向東北轉東北東移動，近中心最大風速每秒23公尺，七級風平均暴風半徑200公里。中央氣象署表示，第26號颱風鳳凰過去3小時強度略為減弱，其暴風圈已進入台灣南部陸地，對雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、南投、花蓮、台東、恆春半島及澎湖構成威脅，預計此颱風強度仍有持續減弱且暴風圈亦有縮小的趨勢。

前中央氣象局長鄭明典在臉書PO出鳳凰颱風的紅外線雲圖，他表示，明顯的「高低層分離」，高層雲系被加速地往北北東方向帶離，低層環流不會移動的那麼快，這也表示颱風強度減弱了。

中央氣象署表示，鳳凰颱風及其外圍環流影響，各地有降雨機會，基隆北海岸、大台北、南部及東半部地區有局部大雨或豪雨發生的機率，明天颱風減弱並逐漸遠離，除北部地區仍有局部大雨發生，其他地區雨勢趨緩；由於此颱風接近台灣的時候，其路徑、強度及影響程度仍有不確定性，留意氣象署的最新預報。

今天颱風及其外圍環流影響，基隆北海岸、花東及南部地區有陣雨，大台北及宜蘭地區有短暫陣雨，並有局部大雨或豪雨發生的機率，桃園至苗栗及中部地區也有局部短暫陣雨；氣溫方面，各地高溫約27到29度，早晚低溫約22至25度。