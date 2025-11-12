致災暴雨炸蘇澳 吳聖宇：梅姬以來該站最大3小時雨量 共伴熱區今北移

鳳凰颱風及其外圍環流影響，易有短延時強降雨，宜蘭縣及北海岸已有超大豪雨發生，中央氣象署持續發布豪雨特報，今天北海岸、基隆市地區、宜蘭縣地區、台北市山區、花蓮縣山區、台東縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，大台北、桃園、高雄、屏東、花蓮、台東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區慎防積淹水。

天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，宜蘭縣蘇澳站在昨晚8時50分觀測到最大3小時累積雨量334.0毫米，為該站自2010年梅姬颱風以來最大的3小時累積降雨量，也是全台灣有觀測紀錄以來3小時累積雨量並列排名第21位的紀錄，從目前當地的畫面來看，已造成嚴重的洪水災害。

昨天近傍晚在東北角的瑞芳以及宜蘭的南澳、蘇澳、東山、羅東等地出現時雨量60毫米以上的觀測紀錄，吳聖宇表示，冬山站及東澳嶺站甚至有破百毫米的時雨量，看起來已經是共伴效應的尾聲，但卻是威力驚人，光是昨天到昨晚近6時東澳嶺的累積雨量已經有658.0毫米，蘇澳、冬山的累積雨量也都超過400毫米，雖然豪大雨區的範圍很小，不過雨量的累積卻是扎扎實實的。

吳聖宇表示，昨晚到今天清晨之間隨著颱風繼續北上靠近，預期共伴效應的區域應該會緩慢往北移動到北部、東北部海面，然後就是颱風本身環流開始進來影響了。

鳳凰颱風強度持續在減弱，吳聖宇表示，預估本體環流帶來的風雨可能不會非常大，但是在東北季風助威的情況下，台中以南沿海地區在今晨暴風圈進來之後，陣風預報到10級，算是輕颱該有的風力水準，所以仍然要提醒中南部民眾，注意颱風本體環流配合東北季風所帶來的風跟雨的情況，不能掉以輕心。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。