基北北桃應脫鉤？基隆議長：基隆不應形式上同步該脫鉤就脫鉤

北北基桃昨晚都宣布今天要上班上課，基隆市議長童子瑋昨晚在臉書貼文指出，連二日颱風豪雨導致基隆多處出現積水與交通受阻，依天然災害停止上班及上課作業辦法，地方政府首長有權依實際狀況決定是否停班停課，「基隆該跟雙北脫鉤就脫鉤，市府不應為了形式上的同步而忽略市民安全。」

童子瑋表示，雖然北北基過去以「共同生活圈」為考量，常採取一致的放假決策，但每個城市的地理條件與防災能力差異極大，不能以「同步」作為唯一依據。基隆作為北台灣港口城市，受東北季風與外圍水氣影響特別明顯，邊坡社區與通勤族群風險遠高於都會地區，市府應更靈活、獨立地做出判斷。

童子瑋以桃園市為例指出，日前桃園市長張善政即主動與雙北脫鉤、依在地情況決定停班課政策，展現地方政府應有的判斷與擔當。「市長最優先要保護的，是基隆市民的生活安全，而不是迎合雙北。」

童子瑋指出，基隆地形特殊、邊坡住宅多、通勤風險高，未來遇到風災、水災等情況時，天然災害停止上班及上課作業辦法中明確規定，只要出現「影響通行、上班上課安全或有致災之虞」的情況，即可作為宣布停班停課的依據。他強調，這兩天基隆的雨勢與積淹水狀況，市民都有切身感受，這正凸顯了需要依照實際狀況決策的必要性。

「該脫鉤就脫鉤，該放假就放假。」童子瑋強調，防災與放假決策的核心是「以人為本」，不應受制於區域政治默契或聯合宣布習慣。市長最重要的任務，就是保障市民的安全與生活，這才是市府施政的基本責任。

基隆市政府表示，昨晚8時依據中央氣象署最新預測資料，基隆市12日未達停班停課標準，宣布各機關學校正常上班上課。