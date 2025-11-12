鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

鳳凰颱風持續接近，其強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，颱風往東北東方向移動，預估今（12日）下午至傍晚接近、登陸屏東陸地，今晚至深夜從「台東、屏東交界」出海，周四解除海上陸上警報。

根據中央氣象署最新警報資訊，鳳凰颱風昨天深夜11時30分中心位置在鵝鑾鼻西南西方約220公里處，以每小時8轉19公里速度，向東北轉東北東進行，中心氣壓985百帕，近中心最大風速每秒25公尺，瞬間最大陣風每秒33公尺，七級風暴風半徑200公里。

林秉煜說，鳳凰颱風接近過程中，其強度不斷減弱、暴風圈半徑也縮小，目前位於鵝鑾鼻西南西方海面，向東北移動，陸警範圍除早發布的嘉義、台南、高雄、屏東、台東、恆春半島外，還新增花蓮、南投、雲林、澎湖，而降雨警戒區除宜蘭，還新增新北瑞芳及貢寮，注意有超大豪雨。

林秉煜表示，預估鳳凰颱風今天下午至傍晚就會接近屏東陸地，今晚至深夜從台東、屏東交界出海，後續再觀察颱風通過陸地至出海減弱程度如何，若減弱為熱帶性低氣壓，就會解除海上陸上警報。

海上警戒範圍則維持台灣海峽、台灣東北部海面、台灣東南部海面、巴士海峽、東沙島海面航行及作業船隻應嚴加戒備。

林秉煜指出，昨晚降雨分為2部分，北台灣尤其基隆北海岸、宜蘭有超大豪雨，另外花東受到颱風逐漸北上也有降雨。宜蘭受到共伴效應影響，昨下午5時至晚上8時，時雨量達到100毫米以上。

較強對流也移到宜蘭平原，基隆北海岸東側、北側及宜蘭蘇澳稍早雨勢均十分明顯，目前已有緩和現象，但林秉煜提醒，昨晚至今晨基隆北海岸，新北偏東側行政區降雨仍會持續。昨上半夜雨勢主要集中在宜蘭，下半夜基隆北海岸降雨明顯，而花東受到颱風外圍環流影響，也有局部大雨或豪雨，台南、高雄開始有間歇性降雨。

今天花東降雨會比昨晚緩和，台南、高雄則因颱風逐漸接近會有強降雨，但下雨時間僅約半天，下半天降雨情況就會緩和，而颱風接近時，也會為花東帶來新的雨勢；周四白天北風會對新竹以北帶來明顯降雨，有局部大雨或豪雨發生機率。