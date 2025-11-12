雲林停班課烏龍 誤傳圖卡致歉

鳳凰颱風直撲南台灣，西部地區苗栗以南除南投縣外，苗栗等十縣市都宣布今天停班停課；東部地區宜蘭也停班課，花蓮則宣布馬太鞍溪堰塞湖紅色警戒區的光復、萬榮、鳳林三鄉鎮今天停班課。

今天停止上班、上課的縣市包括屏東縣、高雄市、台南市、嘉義縣、嘉義市、雲林縣、彰化縣、台中市、苗栗縣、澎湖縣、宜蘭縣；花蓮縣僅光復鄉、萬榮鄉、鳳林鎮三鄉鎮及瑞穗鄉奇美國民小學今天停止上班、上課，其餘鄉鎮市今天維持正常上班、上課。

西部地區苗栗以南縣市幾乎都放颱風假，僅南投縣宣布照常上班、上課。

南投縣長許淑華臉書湧入縣民留言，質疑「中彰投是共同生活圈」，為何南投不停課？縣府表示，依照氣象預測，南投風雨離停班課差距很大，並無停班停課理由。

另外，雲林縣的停班課訊息一度出現中央與地方不同步與不同調的插曲。

雲林縣長張麗善昨晚原訂八時公告是否停班課，但行政院人事行政總處官網卻於七時四十分即公告「雲林縣明天停止上班、停止上課」；未料張麗善臉書粉專頁又出現貼文，「依據中央氣象署資料，未達停班課標準，十一月十二日照常上班課」。

雲林是否停班課，中央和縣府不同調，兩公告不到三分鐘雙雙撤下，但已被截圖轉傳「一個颱風假，兩種版本」，直到八時廿八分，縣府才公告今天停班課。

雲林縣政府新聞處說明，縣府原訂昨晚八時公告，當時縣長正在做最後決定時，縣府員工誤將建議停班課的資訊上傳至人事行政總處；至於縣長粉專方面，縣府原已事先製作好兩種版本，但員工誤上傳「照常上班課」的圖卡及貼文，造成大眾誤解，縣府為此致歉檢討。