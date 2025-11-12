快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

聽新聞
0:00 / 0:00

中部菜農搶收「不能讓老天收」

聯合報／ 記者蔡維斌余采瀅／連線報導
鳳凰颱風來勢洶洶，蔥農昨天加緊腳步搶收，一天就搶收兩公噸的蔥，希望能減少颱風帶來的農業損失。記者黃仲裕／攝影
鳳凰颱風來勢洶洶，蔥農昨天加緊腳步搶收，一天就搶收兩公噸的蔥，希望能減少颱風帶來的農業損失。記者黃仲裕／攝影

鳳凰颱風來襲，蔬菜主產地的雲林縣西螺、崙背、二崙等鄉鎮農民昨天拂曉搶收。農民說，冬季蔬菜旺季，颱風、大雨卻一波波來襲，菜園已停擺數月，如今十一月都還有颱風，眼看蔬菜好不容易長大，「不能讓老天收走」，天沒亮就下田，要和時間賽跑。

昨天清晨西螺、二崙、崙背等地農田和溫網室菜園，都可見農民冒著小雨搶收蔬菜，農民說，凌晨四、五時就下田收菜，因葉菜類無法機器採收，只能一株株手工摘採，必須趕在風雨來前完成搶收。

彰化蔥農昨也加緊搶收，一天就搶收兩公噸的蔥。

崙背鍾姓、二崙張姓農民說，最近風雨密集，網式種植的Ａ菜，原本兩、三天後才可採收，但颱風來就提早採收，運銷西螺果菜市場，以免好不容長大的蔬菜全數泡湯，尤其今年風雨多，撒菜籽長不大，菜園停擺二、三個月，無奈損失數十萬元。

農民說，立冬過後是火鍋旺季，一周前才播種茼蒿籽，多數已發芽了，希望能安然度過颱風，「能收多少算多少」，否則再持續爛死，恐得喝西北風了。

西螺果菜市場董事長蔡德福說，鳳凰颱風來襲，蔬菜到貨量明顯增加，前天大約九八○多公噸，較上周休市前一天增加約一四○公噸，平均成交價每公斤卅五點四元，也漲了約五元；昨天到貨量約八四○公噸比前天少，主因周一開市大家搶著上市，還好兩天的菜價都持平，沒有太大漲幅。

蔡德福指出，大蒜、青蔥等價格稍穩定，但葉菜類平均價格漲約一成，以「菜王」的高麗菜為例，原先每公斤平均價大約十元，這兩天高山高麗菜漲約十元，平地高麗菜也漲約七至八元，預估颱風過後將會有一波漲幅。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風最新動態曝光 陸警範圍再納花蓮、南投、雲林、澎湖

鳳凰颱風影響…陳亭妃原12日登記綠營黨內初選 改由辦公室主任代理

今晚至明晨「2地慎防災害性強降雨」 鳳凰颱風最快明傍晚高屏登陸

鳳凰颱風逼近 新北汐止區公所備好收容避難所因應

相關新聞

影／暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚開始下雨，到今天雨勢更加劇烈，鎮公所從中午開始啟動預警性撤離，隨著豪雨不斷，市區幹道中山路水淹近一層樓...

獨／豪雨狂炸 蘇澳測站時雨量、日雨量均創下11月以來最高紀錄

鳳凰颱風持續接近，且強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，但因颱風共伴效應及地形交互作用影響，宜蘭今晚至明天清晨都會有超大...

宜蘭東澳累積雨量破千！鳳凰持續進逼釀全台33人傷 全台撤離6197人

輕颱鳳凰持續朝台海南部接近，雖尚未登陸但颱風外圍環流已帶來驚人雨量，據氣象署統計自昨天0時至今晚8時，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺...

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

鳳凰颱風持續接近，其強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，颱風往東北東方向移動，預估...

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

雲林縣政府今晚8點28分宣布11月12日停班停課，早在這項正式宣布之前，中央人事行政總處早在約7點40分就宣布雲林停班課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。