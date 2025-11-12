中部菜農搶收「不能讓老天收」

鳳凰颱風來襲，蔬菜主產地的雲林縣西螺、崙背、二崙等鄉鎮農民昨天拂曉搶收。農民說，冬季蔬菜旺季，颱風、大雨卻一波波來襲，菜園已停擺數月，如今十一月都還有颱風，眼看蔬菜好不容易長大，「不能讓老天收走」，天沒亮就下田，要和時間賽跑。

昨天清晨西螺、二崙、崙背等地農田和溫網室菜園，都可見農民冒著小雨搶收蔬菜，農民說，凌晨四、五時就下田收菜，因葉菜類無法機器採收，只能一株株手工摘採，必須趕在風雨來前完成搶收。

彰化蔥農昨也加緊搶收，一天就搶收兩公噸的蔥。

崙背鍾姓、二崙張姓農民說，最近風雨密集，網式種植的Ａ菜，原本兩、三天後才可採收，但颱風來就提早採收，運銷西螺果菜市場，以免好不容長大的蔬菜全數泡湯，尤其今年風雨多，撒菜籽長不大，菜園停擺二、三個月，無奈損失數十萬元。

農民說，立冬過後是火鍋旺季，一周前才播種茼蒿籽，多數已發芽了，希望能安然度過颱風，「能收多少算多少」，否則再持續爛死，恐得喝西北風了。

西螺果菜市場董事長蔡德福說，鳳凰颱風來襲，蔬菜到貨量明顯增加，前天大約九八○多公噸，較上周休市前一天增加約一四○公噸，平均成交價每公斤卅五點四元，也漲了約五元；昨天到貨量約八四○公噸比前天少，主因周一開市大家搶著上市，還好兩天的菜價都持平，沒有太大漲幅。

蔡德福指出，大蒜、青蔥等價格稍穩定，但葉菜類平均價格漲約一成，以「菜王」的高麗菜為例，原先每公斤平均價大約十元，這兩天高山高麗菜漲約十元，平地高麗菜也漲約七至八元，預估颱風過後將會有一波漲幅。