馬太鞍溪又溢流 明利村成重災區

鳳凰颱風侵襲台灣，花蓮馬太鞍溪溢流，下游萬榮鄉明利村成為重災區，滾滾泥水捲走路旁車輛，有居民正在煮飯，一聽到廣播緊急避難。經濟部水利署長林元鵬昨頻頻向明利村長林萬成鞠躬道歉，林萬成說，當初已通報無數次這區域很危險，但中央始終沒有動作；林元鵬坦言，「確實我們的疏忽，沒有掌握到實際狀況」。宜蘭縣昨整日風雨，羅東鎮積水成災、南方澳爆發土石流，場面怵目驚心。

林元鵬說，淹水原因是九月廿三日形成堰塞湖後，整個河道淤積嚴重，加上鳳凰颱風流量很大，導致水量越過左岸道路，再進入明利社區。林元鵬當場向村長致歉坦言，「我沒有做好」，當初評估地勢較高，不需固置堤防，未料淤積改變地形；他已下令緊急封堵破口、搶災防水，避免災情擴大，盡力不讓作業拖過一周。

明利村昨雨量近三百毫米，前晚水勢就淹進村裡，晚間雨勢持續並加強，昨天凌晨起水勢再度多次沖入村內，勘查發現堤防破口約一百公尺，水勢由此處灌入。

林萬成說，前天傍晚村內寬約三公尺的大排突然滿起來，泥流持續溢流，一開始就有三戶被淹到，最高快一公尺，後來八戶受災，廿多名垂直避難民眾被迫撤離。他抱怨，水利署做馬太鞍溪疏濬道路，跟堤防、河床平行，當時就反映擔心溪水從破口流進部落，「官方卻說沒有問題」。

「原本可以預防的事情，如果當初封起來或許就沒事了。」林萬成說，破口自七月起多次會勘通報，甚至在中央會議上提醒危險性，但遲遲未見防護措施；前天再度會勘時仍被保證「絕對安全」，結果數小時後水勢湧入，破口擴大至百公尺以上。至於未來是否聲請國賠？受災村民心情沉重說，「等問題解決再說」。

花蓮縣長徐榛蔚昨在應變會議連線賴清德總統時表示，雖然水利署持續於馬太鞍溪疏濬，但因堰塞湖的水流挾帶土泥毀便道，也填滿原已疏濬的深溝溪床，希望未來馬太鞍溪整治再向上游延伸興建堤防，以提升社區防洪標準。賴總統允諾，中央一定會協助花蓮縣府因應各種災變。

受到鳳凰颱風外圍環流影響，蘇澳鎮風雨急遽增強，水保署昨午針對蘇澳鎮永春里、永樂里發布紅色土石流警戒，蘇澳鎮長緊急下令，災防中心提升為一級開設，啟動居民疏散作業。花蓮光復鄉農田溢流，防汛道路都是泥濘，鳳林警分局警車還一度陷入泥沼中。蘇澳鎮雨勢劇烈，市區幹道中山路水淹近一層樓，鎮公所出動橡皮艇、軍用卡車協助撤離。