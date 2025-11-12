快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

鳳凰颱風今晚登陸 最快明解除海陸警

聯合報／ 記者胡瑞玲黃子騰／連線報導

中央氣象署表示，鳳凰颱風預計今天傍晚至晚間從高屏地區登陸，不排除登陸後快速減弱為熱帶性低氣壓，並於今深夜至明天清晨，從台東或花蓮出海，最快明天解除海上、陸上颱風警報。賴清德總統昨天表示，鳳凰颱風路徑是俗稱的「穿心颱」，全體國人務必提高警覺。中央災害應變中心統計，全台卅三人傷，累計疏散撤離六一九七人。

陸海空交通受颱風影響，立榮及華信航空今日國內線航班全取消，長榮航空松山及桃園機場正常起降，高雄機場出發航班除高雄至首爾、成田、大阪、香港維持正常外，成田飛往高雄航班將延遲起飛，其他航班則全取消；星宇航空則正常起降。預估今天共有十航線，總計一○三航次停航。

公路局表示，花蓮秀林鄉台八線關原至太魯閣路段，實施預警性封閉管制；花蓮光復鄉台九線馬太鞍溪河床臨時便道，由於南下及北上便道遭水流淹沒，將視水退確認災情後評估搶通時程。

高鐵今天上午六時起，南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出三班，每站停靠，全車自由座列車（商務車廂除外），端點站發車時刻均為整點、廿分及四十分。此外，台中站將於清晨六時、六時卅分，加開南下、北上各一班車。

台鐵今中午十二時前，東部幹線對號列車全面停駛，鳳林至瑞穗間區間車停駛，西部幹線嘉義至潮州間對號列車停駛；深澳線、枋寮至台東間藍皮解憂號均停駛；平溪線全日暫停公路接駁。

氣象預報中心科長林秉煜表示，受到共伴效應及地形交互作用影響，宜蘭降雨量已破紀錄。蘇澳測站過去十一月從沒有這麼大日雨量的紀錄，過去十一月最高紀錄日雨量為五三八點五毫米，截至昨晚九時日雨量六三五點五毫米、時雨量一三○點五毫米，雙雙創下十一月最高紀錄。

今天白天嘉義以南，有九至十級強陣風；下午至晚間，颱風抵達高屏外海，沿海鄉鎮有九至十一級強陣風。昨晚至今晨，大台北、基隆北海岸、宜蘭有短延時強降雨，尤其宜蘭降雨警戒達到超大豪雨等級。今天中南部有局部大雨機率，花東雨勢相較昨天稍微緩和，大台北、桃竹苗有局部大雨機率，南台灣降雨則較小；明天颱風遠離並減弱，但東北季風增強，北台灣仍會有局部大雨。

新北、基隆、宜蘭今晨仍可能出現一百毫米以上時雨量，尤其宜蘭低窪地區恐會積淹水。另外，台灣周遭會有三至五米大浪，南部、恆春半島、澎湖、馬祖則會出現五至六米浪高。

鳳凰颱風
