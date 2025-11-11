時雨量破120毫米...狂風暴雨夜襲蘇澳 救難人員硬闖救出上百人

鳳凰颱風來襲，今日與東北季風共伴效應帶來驚人雨量，蘇澳鎮每小時雨量更超過120毫米，造成嚴重大規模淹水，甚至高達一層樓。消防局表示，截至晚上10時30分，救援27人、撤離112人共139人至蘇澳鎮公所。

不只蘇澳鎮，羅東鎮、五結鄉、冬山鄉等地也有淹水災情，宜蘭縣政府今晚時提升災害應變中心為一級開設，代理縣長林茂盛坐鎮應變中心指揮。

蘇澳鎮淹水災情持續，林茂盛立即派遣消防、警察及軍方投入救災及疏散撤離，也因蘇澳鎮淹水範圍廣泛，淹水深度及腰以上，救災人車不易接近，消防局共投入72車、138人次，經持續不懈努力冒險犯難，終於挺進蘇澳淹水地區，協助民眾疏散撤離。

大雨持續降下，林茂盛呼籲民眾非必要勿外出，如家中淹水，請優先往高處避難，如無法垂直撤離，可撥打119及災害應變中心電話03-9311294，也可透過1999為民服務專線轉報，並務必配合鄉鎮市公所、村里長、警察、消防人員的指示，前往臨時避難處所。

蘇澳鎮災防中心表示，截至今日晚間11時，已撤離199人，包含依親與送機構4人、自行避難100人、收容95人，另收容3名其他鄉鎮居民。

道路部分，蘇花公路台9丁線蘇澳至東澳路段今下午16時50分實施只出不進，蘇澳地區台2線、台2戊線及台9線部分路段淹水，已擺設交通錐並設置封鎖線，避免車輛進入。

另外，員山鄉宜16-1線／琍埤路、冬山鄉宜25線富農路二段、冬山鄉宜28線珍珠一路、冬山鄉宜30-1線富英路5K+400、五結鄉宜38線0k+850，均因道路淹水，封閉禁止車輛通行。

至於客運，首都客運1570（台北－羅東）、1571（台北－宜蘭）、1572（台北－礁溪、宜蘭、羅東）路線正常營運；1880（基隆－礁溪）路線全天停駛。葛瑪蘭客運1915（板橋、台北－礁溪、宜蘭、羅東）、1916（板橋、台北－宜蘭）、1917（板橋、台北－羅東）路線，首班起調整為每20分鐘一班車。

國光客運1877（台北－頭城）路線上午6時20分、7時20分維持行駛，之後班次全日停駛；1878（台北－宜蘭）、1879A（台北－羅東）尖峰每30分一班車、離峰1小時一班，下午視風雨狀況發車；1880（基隆－礁溪）、1881（圓山－礁溪）路線全天停駛。