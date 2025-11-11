深夜豪雨不停歇 10縣市發布豪雨特報「一路下到明天早上」

中央氣象署今深夜11時針對10縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天早上，其中基隆北海岸、宜蘭出現超大豪雨等級降雨，台北山區、新北、桃園山區、屏東山區、花東山區也出現豪雨等級降雨。

氣象署指出，超大豪雨警戒區包含基隆北海岸、宜蘭；豪雨警戒區有台北市山區、新北市、桃園市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區；大雨警戒區為台北市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣。

氣象署表示，受到颱風及其外圍環流，加上東北季風影響，易有短延時強降雨，今晚至明日宜蘭縣地區及北海岸有局部大豪雨或超大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣山區、台北市山區、桃園市山區、花蓮縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台北地區及高雄、屏東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。