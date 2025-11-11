深夜豪雨不停歇 10縣市發布豪雨特報「一路下到明天早上」

快訊

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
宜蘭縣今天大雨下不停，蘇澳鎮主要幹道中山路水淹成「河」，在地居民直言重現15年前梅姬颱風噩夢，一樣強降雨不停、加油站前淹一層樓，救生艇出動救災。圖／蘇澳鎮公所提供
中央氣象署今深夜11時針對10縣市發布豪雨特報，影響時間持續到明天早上，其中基隆北海岸、宜蘭出現超大豪雨等級降雨，台北山區、新北、桃園山區、屏東山區、花東山區也出現豪雨等級降雨。

氣象署指出，超大豪雨警戒區包含基隆北海岸、宜蘭；豪雨警戒區有台北市山區、新北市、桃園市山區、屏東縣山區、花蓮縣山區、台東縣山區；大雨警戒區為台北市、高雄市、屏東縣、恆春半島、花蓮縣、台東縣、蘭嶼綠島、澎湖縣。

氣象署表示，受到颱風及其外圍環流，加上東北季風影響，易有短延時強降雨，今晚至明日宜蘭縣地區及北海岸有局部大豪雨或超大豪雨，基隆市地區、新北市地區、台東縣山區、台北市山區、桃園市山區、花蓮縣山區及屏東縣山區有局部大雨或豪雨，台北地區及高雄、屏東及澎湖地區有局部大雨發生的機率，山區請嚴防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防積淹水。

豪雨狂炸！瑞芳=猴硐、蘇澳新=永樂間軌道淹水 東部幹線對號列車停駛

鳳凰颱風豪雨致泥石流淹進村落 徐榛蔚向總統提馬太鞍溪災後3建言

影／賞花勝地熊出沒…日札幌市區目擊足跡往山區 居民嚇壞：真的很可怕

鳳凰颱風逼近 屏東山區預估豪雨等級降雨機率 周春米：提高戒備

影／暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚開始下雨，到今天雨勢更加劇烈，鎮公所從中午開始啟動預警性撤離，隨著豪雨不斷，市區幹道中山路水淹近一層樓...

獨／豪雨狂炸 蘇澳測站時雨量、日雨量均創下11月以來最高紀錄

鳳凰颱風持續接近，且強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，但因颱風共伴效應及地形交互作用影響，宜蘭今晚至明天清晨都會有超大...

宜蘭東澳累積雨量破千！鳳凰持續進逼釀全台33人傷 全台撤離6197人

輕颱鳳凰持續朝台海南部接近，雖尚未登陸但颱風外圍環流已帶來驚人雨量，據氣象署統計自昨天0時至今晚8時，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺...

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

鳳凰颱風持續接近，其強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，颱風往東北東方向移動，預估...

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

雲林縣政府今晚8點28分宣布11月12日停班停課，早在這項正式宣布之前，中央人事行政總處早在約7點40分就宣布雲林停班課...

