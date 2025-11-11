快訊

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

蘇澳人的噩夢...道路水淹成河猶如梅姬颱風 居民直呼「歷史重演」

聯合報／ 記者林佳彣王燕華陳俊智／宜蘭即時報導
宜蘭縣今天大雨下不停，蘇澳鎮主要幹道中山路水淹成「河」，在地居民直言重現15年前梅姬颱風噩夢，一樣強降雨不停、加油站前淹一層樓，救生艇出動救災。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣今天大雨下不停，蘇澳鎮主要幹道中山路水淹成「河」，在地居民直言重現15年前梅姬颱風噩夢，一樣強降雨不停、加油站前淹一層樓，救生艇出動救災。圖／蘇澳鎮公所提供

宜蘭縣蘇澳鎮持續強降雨，再度出現中山路水淹一層樓高畫面，勾起在地居民深藏心中的夢魘。15年前，梅姬颱風與東北季風共伴效應，加上滿潮，導致蘇澳市區淹大水，更有一輛載著陸客的創意旅行社遊覽車墜崖，造成26人死亡，山區白雲寺也有土石流埋住9人，傷亡慘重。

蘇澳上次淹得這麼慘，可追溯到2010年10月21日梅姬颱風，豪雨不僅造成蘇澳多處坍方土石流，蘇澳市區道路積水不退，不少受困居民靠軍方「水鴨子」、橡皮艇接駁逃出，就連中山路上的蘇澳警分局也成受災戶。

靠近山腳的房屋被土石流破窗淹埋，泥濘、樹根填滿整間房，由於進出空間狹窄，只能人力清運，10坪不到的空間，即使軍方出動20多人以十字鎬、圓鍬和推車清運，也足足花了2天時間。

台9線蘇花公路更慘，多處坍方中斷，當時還沒有預警性封路概念，有多輛車子受困，一輛創意旅行社旅行團的遊覽車，載著21名來自中國大陸廣東的團員，在蘇花公路114.5公里附近，疑遭落石擊中墜海，連同台籍司機領隊等，26人下落不明。

今天蘇澳再淹水，有如噩夢重演，在地居民直呼「跟當時2010年梅姬颱風一樣」、「真的是重現15年前梅姬颱風，一樣強降雨都不停、一樣滿潮、一樣加油站前淹一層樓，救生艇出動救災」、「現在跟15年前簡直一模一樣」、「一樓基本上都滅頂了」、「天啊，重回2010年10月梅姬的惡夢」、「蘇澳水愈淹愈高，很擔心土石流」、「梅姬真的是蘇澳人的惡夢」、「歷史重演」、「根本蘇澳河」、「蘇澳燦坤淹水淹半層樓高，慘成『光復2.0』。」

宜蘭縣今天大雨下不停，蘇澳鎮主要幹道中山路水淹成「河」。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣今天大雨下不停，蘇澳鎮主要幹道中山路水淹成「河」。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮今再淹水，有如惡夢重演，在地居民直呼「重回2010年10月梅姬的噩夢。」圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮今再淹水，有如惡夢重演，在地居民直呼「重回2010年10月梅姬的噩夢。」圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚持續強降雨，再度出現中山路水淹一層樓高的畫面，勾起在地居民深藏心中的夢魘，直呼「歷史重演！」圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚持續強降雨，再度出現中山路水淹一層樓高的畫面，勾起在地居民深藏心中的夢魘，直呼「歷史重演！」圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣今天傾盆大雨，蘇澳鎮更是大淹水，軍方出動AAV7水陸兩棲車救災。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣今天傾盆大雨，蘇澳鎮更是大淹水，軍方出動AAV7水陸兩棲車救災。圖／蘇澳鎮公所提供

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

影／暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

鳳凰颱風來襲！土石流紅色警戒溪流增至37條 分布於宜蘭及新北

去年才遇土石流…巨石滾落砸毀基隆民宅屋頂 屋主洗澡聞巨響

宜蘭今停班課…多個鄉鎮公所夜間停收垃圾 僅2地區正常清運

相關新聞

影／暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚開始下雨，到今天雨勢更加劇烈，鎮公所從中午開始啟動預警性撤離，隨著豪雨不斷，市區幹道中山路水淹近一層樓...

獨／豪雨狂炸 蘇澳測站時雨量、日雨量均創下11月以來最高紀錄

鳳凰颱風持續接近，且強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，但因颱風共伴效應及地形交互作用影響，宜蘭今晚至明天清晨都會有超大...

宜蘭東澳累積雨量破千！鳳凰持續進逼釀全台33人傷 全台撤離6197人

輕颱鳳凰持續朝台海南部接近，雖尚未登陸但颱風外圍環流已帶來驚人雨量，據氣象署統計自昨天0時至今晚8時，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺...

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

鳳凰颱風持續接近，其強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，颱風往東北東方向移動，預估...

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

雲林縣政府今晚8點28分宣布11月12日停班停課，早在這項正式宣布之前，中央人事行政總處早在約7點40分就宣布雲林停班課...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。