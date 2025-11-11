蘇澳人的噩夢...道路水淹成河猶如梅姬颱風 居民直呼「歷史重演」

宜蘭縣蘇澳鎮持續強降雨，再度出現中山路水淹一層樓高畫面，勾起在地居民深藏心中的夢魘。15年前，梅姬颱風與東北季風共伴效應，加上滿潮，導致蘇澳市區淹大水，更有一輛載著陸客的創意旅行社遊覽車墜崖，造成26人死亡，山區白雲寺也有土石流埋住9人，傷亡慘重。

蘇澳上次淹得這麼慘，可追溯到2010年10月21日梅姬颱風，豪雨不僅造成蘇澳多處坍方土石流，蘇澳市區道路積水不退，不少受困居民靠軍方「水鴨子」、橡皮艇接駁逃出，就連中山路上的蘇澳警分局也成受災戶。

靠近山腳的房屋被土石流破窗淹埋，泥濘、樹根填滿整間房，由於進出空間狹窄，只能人力清運，10坪不到的空間，即使軍方出動20多人以十字鎬、圓鍬和推車清運，也足足花了2天時間。

台9線蘇花公路更慘，多處坍方中斷，當時還沒有預警性封路概念，有多輛車子受困，一輛創意旅行社旅行團的遊覽車，載著21名來自中國大陸廣東的團員，在蘇花公路114.5公里附近，疑遭落石擊中墜海，連同台籍司機領隊等，26人下落不明。