蘇澳人的噩夢...道路水淹成河猶如梅姬颱風 居民直呼「歷史重演」
宜蘭縣蘇澳鎮持續強降雨，再度出現中山路水淹一層樓高畫面，勾起在地居民深藏心中的夢魘。15年前，梅姬颱風與東北季風共伴效應，加上滿潮，導致蘇澳市區淹大水，更有一輛載著陸客的創意旅行社遊覽車墜崖，造成26人死亡，山區白雲寺也有土石流埋住9人，傷亡慘重。
蘇澳上次淹得這麼慘，可追溯到2010年10月21日梅姬颱風，豪雨不僅造成蘇澳多處坍方土石流，蘇澳市區道路積水不退，不少受困居民靠軍方「水鴨子」、橡皮艇接駁逃出，就連中山路上的蘇澳警分局也成受災戶。
靠近山腳的房屋被土石流破窗淹埋，泥濘、樹根填滿整間房，由於進出空間狹窄，只能人力清運，10坪不到的空間，即使軍方出動20多人以十字鎬、圓鍬和推車清運，也足足花了2天時間。
台9線蘇花公路更慘，多處坍方中斷，當時還沒有預警性封路概念，有多輛車子受困，一輛創意旅行社旅行團的遊覽車，載著21名來自中國大陸廣東的團員，在蘇花公路114.5公里附近，疑遭落石擊中墜海，連同台籍司機領隊等，26人下落不明。
今天蘇澳再淹水，有如噩夢重演，在地居民直呼「跟當時2010年梅姬颱風一樣」、「真的是重現15年前梅姬颱風，一樣強降雨都不停、一樣滿潮、一樣加油站前淹一層樓，救生艇出動救災」、「現在跟15年前簡直一模一樣」、「一樓基本上都滅頂了」、「天啊，重回2010年10月梅姬的惡夢」、「蘇澳水愈淹愈高，很擔心土石流」、「梅姬真的是蘇澳人的惡夢」、「歷史重演」、「根本蘇澳河」、「蘇澳燦坤淹水淹半層樓高，慘成『光復2.0』。」
