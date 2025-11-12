馬太鞍溪水暴漲沖入左岸萬榮明利村 恐影響鐵路

快訊

中央社／ 花蓮縣11日電

受颱風鳳凰外圍環流及東北季風影響，花蓮山區今天持續降雨，馬太鞍溪水暴漲，從左岸無堤防處沖入萬榮鄉明利村，造成多處道路中斷與多戶受損，洪水並沿大排、產業道路漫到省道台9線，晚間發現泥流夾帶更多土石，恐影響鐵路。

台鐵東區營運處副處長楊舜安告訴中央社記者，光復隧道北口上方今天已發生淹水情形，東部幹線鳳林=瑞穗間北上、南下列車中午一度停駛，下午4時以後恢復正常行駛。

他說，不過，晚間7時50分接獲緊急通知，發現隧道北口上方積淹水夾帶更多的泥流土石，顯示上游水量更大、沖刷更多土石下來，隧道內若被大量土石堵塞要清除更加困難，因此，緊急加派人手機具在隧道口堆置沙包、太空包。

楊舜安指出，馬太鞍溪的涵管便道已被洪水淹沒，南北雙向不通，鐵路是重要聯絡交通工具，一定會盡全力維護暢通，但為求安全預防性停駛，明天中午前，東部幹線的對號列車：樹林=台東間全區間停駛。區間（快）車：鳳林=瑞穗間停駛。樹林=鳳林、瑞穗=台東間視風雨狀況機動行駛。

對於馬太鞍溪暴漲，泥流淹入萬榮鄉明利村、甚至造成省道台9線中斷，花蓮縣長徐榛蔚表示，雖然水利署持續於馬太鞍溪疏濬，但因堰塞湖的水流挾帶土泥已沖毀便道，也將原已疏濬的深溝溪床再次填滿。

另外，馬太鞍溪北岸的鳳林鎮、萬榮鄉破口，讓土石泥水沿著產業道路流入社區、排水溝渠、社區道路、三和秧苗場等，希望水利署即刻阻斷泥水再流入社區，對於未來馬太鞍溪整治規劃，再向上游延伸興建堤坊，以提升社區防洪標準。

明利村長林萬成指出，從今年923光復鄉遭受洪流前就反映堤防有破口，九水河分署多次派員來會勘但沒改善，這次溪水才會從缺口沖進部落。

經濟部則說明，馬太鞍溪堰塞湖釀災後，明利村長確實有提出希望堤防延伸的需求，當時經評估後，考量該處為高灘地，淹水風險相對較低，但仍先短期加固，集中人力以及機具，在最短時間處理馬太鞍溪疏濬，以及下游破損堤防重建工程。

經濟部解釋，從昨天開始雨量增加，導致泥水進入明利社區。因此，水利署已派怪手搶險進行導水，配合鼎塊（消波塊）積極防堵措施，進一步加強防止河水溢出後進入市區。

鳳凰颱風 馬太鞍溪 水利署 堰塞湖 東北季風 徐榛蔚
延伸閱讀

相關新聞

影／暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚開始下雨，到今天雨勢更加劇烈，鎮公所從中午開始啟動預警性撤離，隨著豪雨不斷，市區幹道中山路水淹近一層樓...

獨／豪雨狂炸 蘇澳測站時雨量、日雨量均創下11月以來最高紀錄

鳳凰颱風持續接近，且強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，但因颱風共伴效應及地形交互作用影響，宜蘭今晚至明天清晨都會有超大...

宜蘭東澳累積雨量破千！鳳凰持續進逼釀全台33人傷 全台撤離6197人

輕颱鳳凰持續朝台海南部接近，雖尚未登陸但颱風外圍環流已帶來驚人雨量，據氣象署統計自昨天0時至今晚8時，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺...

鳳凰颱風路徑再修正！今晚從台東、屏東交界出海、周四解除海陸警

鳳凰颱風持續接近，其強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜指出，颱風往東北東方向移動，預估...

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

雲林縣政府今晚8點28分宣布11月12日停班停課，早在這項正式宣布之前，中央人事行政總處早在約7點40分就宣布雲林停班課...

