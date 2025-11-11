快訊

暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

影／暴雨猛炸蘇澳...主幹道成「運河」 水淹近一層樓

聯合報／ 記者林佳彣王燕華／宜蘭即時報導
宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚開始下雨，到今天雨勢更加劇烈，主要幹道都遭水淹。圖／宜蘭縣政府消防局提供
宜蘭縣蘇澳鎮從昨晚開始下雨，到今天雨勢更加劇烈，鎮公所從中午開始啟動預警性撤離，隨著豪雨不斷，市區幹道中山路水淹近一層樓，多輛汽車泡在水中，到晚間多個里都泡在水裡，鎮公所雖請求縣府支援，也因3條主要幹道都遭水淹，支援人車無法進入，鎮公所表示，目前已收容約70人，仍有許多求救電話進線，持續由橡皮艇、軍用卡車協助撤離。

蘇澳鎮公所主祕游享城說，今天中午起就開始在永春、永樂等里執行預警性撤離，但雨勢不斷，低窪地區水位暴漲，到傍晚連市區中山路一帶都淹水，靠近加油站處水淹約一層樓高，蘇澳、蘇北、長安、聖愛、聖湖等地都有災情傳出，已是大範圍淹水，公所緊急展開撤離工作。

因公所撤離的能量不足，也向縣府請求支援，但聯外3條主要幹道台2線、台9線和隘丁路一帶全部都是水，人車無法通行，目前由消防隊和軍方的橡皮艇、兩台AAV軍車協助撤離，鎮長李明哲也親自帶隊協助撤離。

游享城說，到晚間近10時，已收容70個人在鎮公所，還是有很多求救電話不停湧入，雖然雨勢稍歇，但淹水地方可能還沒那麼快退，已出動所有人力前往協助撤離。

蘇澳鎮市區不少路段水淹近腰，華中街一名行動不便的婦人與狗狗被困在民宅裡，消防局晚間獲報後出動救生艇到場救援，拿了一件救生衣給婦人穿上，並請帶著重要物品就好，隨後將人平安救離。另協助撤離兩名行動不便的長者與一名外籍看護。

大雨下不停，蘇澳鎮主要幹道中山路整條路被大水淹沒，不只水高至大腿，有些地方更淹超過半層樓、快一層樓，而中油加油站幾乎半座泡在水裡，不少停在路上的汽車車慘成泡水車、也有快滅頂的車輛，消防隊晚間出動橡皮艇時看到也上前查看有無人員受困。台2線蘭陽隧道晚間也成汪成一片。

軍方出動AAV軍車協助撤離受困的蘇澳鎮民。圖／蘇澳鎮公所提供
軍方出動AAV軍車協助撤受困的離蘇澳鎮民。圖／蘇澳鎮公所提供
台2線蘭陽隧道淹水。圖／宜蘭縣政府消防局提供
宜蘭消防隊員晚間出動將受困淹水家中的民眾救出。圖／宜蘭縣政府消防局提供
宜蘭縣蘇澳鎮市區不少路段水淹近腰，消防隊晚間出動至民宅將居民救出。圖／宜蘭縣政府消防局提供
宜蘭縣政府消防局出動人員救災。圖／蘇澳鎮公所提供
軍方出動AAV軍車協助撤離蘇澳鎮民。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣政府消防局出動人員救災。圖／蘇澳鎮公所提供
軍方出動AAV軍車協助撤離受困的蘇澳鎮民。圖／蘇澳鎮公所提供
宜蘭縣蘇澳鎮主要幹道中山路整條路被大水淹沒，不只水高至大腿，有些地方更淹超過半層樓、快一層樓，中油加油站幾乎半座泡在水裡。圖／宜蘭縣政府消防局提供
宜蘭消防隊員晚間出動將行動不便的民眾救出。圖／宜蘭縣政府消防局提供
鳳凰颱風 蘇澳
