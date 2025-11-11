颱風逼近 台鐵東部幹線對號、南迴線12日午前停駛

因應颱風鳳凰來襲，台鐵公司今晚表示，明天中午12時前，東部幹線樹林到台東間對號列車停駛、西部幹線嘉義到潮州間對號列車停駛、南迴線各級列車全部停駛。

國營台灣鐵路股份有限公司今天稍早表示，受宜蘭地區持續強降雨影響，有2處路線淹水。晚間再發布新聞稿說明，明天中午12時前各級列車行駛概況，其中東部幹線對號列車樹林到台東間全區間停駛；區間（快）車鳳林到瑞穗間停駛，樹林到鳳林、瑞穗到台東間視風雨狀況機動行駛。

西部幹線方面，台鐵表示，對號列車嘉義到潮州間停駛。逆行列車行駛至彰化，部分順行列車由員林（472次）、斗六（102次及280次）、嘉義（170次）始發；區間（快）車彰化到潮州間列車，視風雨狀況機動行駛，彰化以北全區間正常行駛。

在南迴線部分，台鐵指出，各級列車全區間停駛。

至於支線列車，台鐵表示，深澳線停駛；平溪線全日暫停公路接駁；內灣線、集集線、沙崙線正常行駛。

此外，台鐵表示，枋寮到台東間「藍皮解憂號」5899、5898次觀光列車停駛。

至於明天中午12時後列車行駛資訊，台鐵表示，將於明天上午9時30分後公布。因應颱風變化，乘客出門前若需詢問列車最新運行資訊，請洽各就近車站、台鐵公司官方網站，或撥打24小時旅客服務電話：（02）2191-0096、0800-765-888（免付費電話，行動電話無法撥打）。

若需退、換票及改乘，台鐵表示，自發布海上颱風警報日起至解除海上颱風警報日止，購買上述期間內各級列車車票的旅客，可自乘車日起1年內，持未經使用之車票至各車站辦理退票，免收手續費。