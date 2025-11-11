獨／豪雨狂炸 蘇澳測站時雨量、日雨量均創下11月以來最高紀錄

鳳凰颱風持續接近，且強度不斷減弱、暴風圈半徑也略為縮小，但因颱風共伴效應及地形交互作用影響，宜蘭今晚至明天清晨都會有超大豪雨等級降雨，中央氣象署氣象預報中心科長林秉煜透露，截至今晚9時30分，宜蘭蘇澳時雨量達130.5毫米、日雨量達635.5毫米，雙雙創下蘇澳測站11月以來時雨量、日雨量的最高紀錄。

林秉煜表示，受到共伴效應及地形交互作用影響，宜蘭蘇澳降雨量已破紀錄。林秉煜指出，蘇澳測站於1981年設站，至2023年都有氣象人員駐守，2023年起轉為無人測站，過去11月最高紀錄日雨量為538.5毫米，今天截至晚間9時30分日雨量已達635.5毫米，創新紀錄。