宜蘭東澳累積雨量破千！鳳凰持續進逼釀全台33人傷 全台撤離6197人

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導
中央災害應變中心今天晚間舉行第4次工作會報。記者黃子騰／翻攝
輕颱鳳凰持續朝台海南部接近，雖尚未登陸但颱風外圍環流已帶來驚人雨量，據氣象署統計自昨天0時至今晚8時，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺累積雨量高達1041毫米，已達超大豪雨等級。中央災害應變中心指出鳳凰已釀全台33人傷，累計疏散撤離6197人。

中央災害應變中心今天晚間舉行第4次工作會報，氣象署指出輕颱鳳凰正朝台灣海峽南部接近，其主要影響台灣時間預計為11月11日至12日。截至11日晚間颱風中心位於鵝鑾鼻西南西方，強度與暴風圈有持續減弱趨勢，但其與東北季風的共伴效應仍對台灣構成顯著威脅。

中央災變中心統計全國共計11個縣市成立一級應變中心。截至今天晚間已累計疏散撤離6197人，其中花蓮地區因應馬太鞍溪堰塞湖警戒，撤離人數累計4858人。雖然堰塞湖水位已下降8.2公尺，蓄水量減少約86.2萬立方公尺，目前溢流穩定，無壩體快速沖潰現象，但下游河床淤積嚴重，仍處於紅色警戒狀態，馬太鞍溪便道已實施預警性封閉。鄰近的明利村發生淹水，研判為河水溢流，水利署已緊急進場搶險阻斷水路。

另外因受東北季風與鳳凰颱風外圍環流共伴影響，山區強降豪雨導致基隆河水位持續上漲，員山子於今天下午3時到達警戒水位62.5公尺，下午4時20分水位超過63公尺，洪水經由分洪堰進入隧道開始分洪。為今年第2次分洪，自2004年以來第65次分洪。截至今晚7時10分止已分洪65萬7534噸，目前持續分洪中。

目前全台共開設52處收容所收容1127人。全國累計158件一般災情，多為路樹、積淹水及設施毀損，並造成33人受傷。

輕度颱風鳳凰目前位置。圖／中央災害應變中心提供
員山仔分洪道今天（11日）下午開始分洪。記者黃子騰／翻攝
員山仔分洪道今天（11日）下午開始分洪。記者黃子騰／翻攝

鳳凰颱風
