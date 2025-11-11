到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

快訊

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影
雲林縣長張麗善。聯合報系資料照／記者陳雅玲攝影

雲林縣政府今晚8點28分宣布11月12日停班停課，早在這項正式宣布之前，中央人事行政總處早在約7點40分就宣布雲林停班課，在此同時雲林縣長張麗善臉書專業卻又發出正常上班上課，形成中央地方不同調，隨後兩個訊息又很快撤文，直到8點28分才正式公告停班課，此時許多媒體早已報導停班課，搞得民眾霧煞煞指責「別鬧了！」

縣府晚間表示，今晚8點縣長正在做最後裁示，縣府同仁誤將資訊誤傳，向鄉親致歉，會檢討此次事件。

今天下午4點半左右，雲林縣長張麗善邀集各局處長到消防局召開一級緊急應變中心會議，對於明天是否停班課，裁示將在晚間8點正式公告。許多媒體一再等候縣府公告，約在7點40分，行政院人事行政總處官網則貼文出現「雲林縣明天停止上班、停止上課」。

儘管如此，許多媒體仍未依中央公告配合發布相關訊息，媒體說，還是要以縣府公告為主。在大家等候的同時，想不到張麗善臉書專頁竟出現貼文，明指「依據中央氣象署資料，未達停班課標準，因此11月12日照常上班課」，

雲林到底是否停班課，中央和縣府不同調，出現兩種版本，這兩項公告約只不3分鐘就雙雙又撤下、刪文。但已有許多人已看到並截圖轉傳「同一個颱風假出現兩種不同版本」，搞得大家霧煞煞。

「到底放還不放？」網路罵聲一片，有網友斥責雲林每次放不放假公告特別慢，今天不僅慢還讓人無所適從。「世上竟有反悔藥」、「真的很皮」、「原來『曇花一現』是這樣子的」，更有人看著最後訊息公告出來後，大嘆「看到上班上課，現在終於看到停班課，心情像洗三溫暖」、「這次係金ㄟ嗎」。

對此，縣府新聞處說明指出，縣府原訂8點公告明天颱風假訊息，當時縣長正在做最後決定之際，縣府同仁誤將建議停班課的資訊上傳至人事行政總處；至於縣長粉專方面，縣府原已事先製作好2種版本，但同仁誤上傳「照常上班課」的圖卡及貼文，造成大眾誤解，在此深刻表達歉意，此次事件將會檢討。

中央人事行政總處約在7點40分就公布雲林停班課。圖／擷取自行政院人事行政總處官網
中央人事行政總處約在7點40分就公布雲林停班課。圖／擷取自行政院人事行政總處官網
雲林縣長張麗善粉專卻同時出現明天正常上班課的公告。記者蔡維斌／翻攝
雲林縣長張麗善粉專卻同時出現明天正常上班課的公告。記者蔡維斌／翻攝
直到8點28分雲林縣府才又正式公告停班停課，搞得民眾霧煞煞。記者蔡維斌／翻攝
直到8點28分雲林縣府才又正式公告停班停課，搞得民眾霧煞煞。記者蔡維斌／翻攝

鳳凰颱風 雲林 颱風假 停班停課 張麗善
