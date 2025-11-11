鳳凰颱風最快明傍晚高屏登陸 陸海空交通異動1次看

鳳凰颱風預估明（12日）傍晚至晚上從高屏登陸，盡管其強度及暴風半徑不斷減弱及縮小，但陸海空交通仍受影響，立榮及華信航空明天國內線航班全取消，離島船班共10航線、計103航次停航；台8線關原至太魯閣路段預警性封閉、台9線馬太鞍溪河床臨時便道水流淹沒評估搶通時程。

受到鳳凰颱風影響，立榮航空及華信航空明天國內線航班全取消；華航高雄往返東京成田、曼谷、大阪、沖繩、香港等8航班取消，高雄飛往重慶1航班提前，重慶、馬尼拉、熊本、仁川、大阪、東京成田飛往高雄等6航班延後。

長榮航空明天松山及桃園機場正常起降，高雄機場出發航班除高雄至首爾、成田、大阪、香港維持正常外，成田飛往高雄航班將延遲起飛，其他航班則全取消；星宇航空則正常起降。

台灣虎航高雄往返沖繩、岡山、仙台、峴港，以及大阪關西飛往高雄、東京成田飛往高雄等共6航班取消；高雄飛往濟州、濟州飛往台中、高雄飛往名古屋等3航班提前；名古屋飛往高雄1航班延後。另外，13日也有高雄飛往大阪關西、東京成田等2航班取消。

航運部分，交通部航港局預估，明天共有10航線，計103航次停航；公路部分，花蓮秀林鄉台8線關原至太魯閣路段，實施預警性封閉管制；花蓮光復鄉台9線馬太鞍溪河床臨時便道，由於南下及北上便道遭水流淹沒，將視水退確認災情後評估搶通時程。

雙鐵部分，高鐵取消原表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車，端點站發車時刻均為整點、20分及40分。同時，台中站將於清晨6時及6時30分加開南下、北上各1班，總計4班，每站停靠全車自由座列車，以加強服務自台中站出發的旅客。

台鐵明中午12時前，東部幹線對號列車全面停駛，鳳林至瑞穗間區間車停駛，樹林至鳳林、瑞穗至台東間區間車視風雨狀況機動行駛；西部幹線嘉義至潮州間對號列車停駛，逆行列車行駛至彰化，彰化至潮州間區間車視視風雨狀況機動行駛；深澳線、枋寮至台東間藍皮解憂號均停駛；平溪線全日暫停公路接駁。