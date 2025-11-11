快訊

「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

聽新聞
0:00 / 0:00

鳳凰颱風最快明傍晚高屏登陸 陸海空交通異動1次看

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
受到鳳凰颱風影響，立榮及華信航空明天國內線航班全取消，離島船班共10航線、計103航次停航；雙鐵也有異動。聯合報系資料照
受到鳳凰颱風影響，立榮及華信航空明天國內線航班全取消，離島船班共10航線、計103航次停航；雙鐵也有異動。聯合報系資料照

鳳凰颱風預估明（12日）傍晚至晚上從高屏登陸，盡管其強度及暴風半徑不斷減弱及縮小，但陸海空交通仍受影響，立榮及華信航空明天國內線航班全取消，離島船班共10航線、計103航次停航；台8線關原至太魯閣路段預警性封閉、台9線馬太鞍溪河床臨時便道水流淹沒評估搶通時程。

受到鳳凰颱風影響，立榮航空及華信航空明天國內線航班全取消；華航高雄往返東京成田、曼谷、大阪、沖繩、香港等8航班取消，高雄飛往重慶1航班提前，重慶、馬尼拉、熊本、仁川、大阪、東京成田飛往高雄等6航班延後。

長榮航空明天松山及桃園機場正常起降，高雄機場出發航班除高雄至首爾、成田、大阪、香港維持正常外，成田飛往高雄航班將延遲起飛，其他航班則全取消；星宇航空則正常起降。

台灣虎航高雄往返沖繩、岡山、仙台、峴港，以及大阪關西飛往高雄、東京成田飛往高雄等共6航班取消；高雄飛往濟州、濟州飛往台中、高雄飛往名古屋等3航班提前；名古屋飛往高雄1航班延後。另外，13日也有高雄飛往大阪關西、東京成田等2航班取消。

航運部分，交通部航港局預估，明天共有10航線，計103航次停航；公路部分，花蓮秀林鄉台8線關原至太魯閣路段，實施預警性封閉管制；花蓮光復鄉台9線馬太鞍溪河床臨時便道，由於南下及北上便道遭水流淹沒，將視水退確認災情後評估搶通時程。

雙鐵部分，高鐵取消原表各班次列車，改由南港站（南下）及左營站（北上），每小時分別發出3班每站停靠的全車自由座列車，端點站發車時刻均為整點、20分及40分。同時，台中站將於清晨6時及6時30分加開南下、北上各1班，總計4班，每站停靠全車自由座列車，以加強服務自台中站出發的旅客。

台鐵明中午12時前，東部幹線對號列車全面停駛，鳳林至瑞穗間區間車停駛，樹林至鳳林、瑞穗至台東間區間車視風雨狀況機動行駛；西部幹線嘉義至潮州間對號列車停駛，逆行列車行駛至彰化，彰化至潮州間區間車視視風雨狀況機動行駛；深澳線、枋寮至台東間藍皮解憂號均停駛；平溪線全日暫停公路接駁。

鳳凰颱風
×

LINE POINTS 限時送，享受日常小確幸

登(加)入 udn 會員不只享專屬優惠，現在再送 LINE POINTS 5 點！即日起至 11/20，不論新朋友或老朋友，輕鬆加入就有獎 ( 每日限量 1,000 組，不定時放送 )，馬上入手點數，讓生活多一點開心回饋。
立即參加

延伸閱讀

鳳凰颱風逼近 SOGO高雄店11月12日暫停營業、周年慶順延一天

鳳凰颱風影響…陳亭妃原12日登記綠營黨內初選 改由辦公室主任代理

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風影響減小 桃園明正常上班課

相關新聞

宜蘭東澳累積雨量破千！鳳凰持續進逼釀全台33人傷 全台撤離6197人

輕颱鳳凰持續朝台海南部接近，雖尚未登陸但颱風外圍環流已帶來驚人雨量，據氣象署統計自昨天0時至今晚8時，宜蘭縣南澳鄉東澳嶺...

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續逼近，中央氣象署於10日下午5時30分發布海警，今（11日）晨也已發布陸上颱風警報。根據中央氣象署最新風雨預測，12日上午6時至中午12時，台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南、高雄、屏東等縣市的濱海鄉鎮…

到底有沒颱風假？雲林縣停班課一改再改 市民霧煞煞：真的很皮

雲林縣政府今晚8點28分宣布11月12日停班停課，早在這項正式宣布之前，中央人事行政總處早在約7點40分就宣布雲林停班課...

「惠美，等你等的好苦啊！」 彰化最後宣布放颱風假的原因曝光

「惠美，等你等的好苦啊！」鳳凰颱風來襲，彰化縣政府直到晚間8點半才宣布明天停班停課，是全台最後宣布的縣市，讓期待消息的縣...

鳳凰颱風逼近！土石流紅色警戒增至37條 地方政府應勸告或強制撤離

農村發展及水土保持署持續更新土石流及大規模崩塌警戒區預報，紅色警戒37條，黃色警戒106 條，地方政府應勸告或強制其撤離...

終於宣布…鳳凰颱風雨彈猛 宜蘭縣明天全縣再停班課

宜蘭縣政府今日晚間9時許宣布，依據中央氣象署預報資料，明日受颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風交互作用影響，溪南地區因受超大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。