「我們的老師被砍傷！」泌尿科名醫江漢聲診間遭攻擊 醫界譴責暴力

整理包／鳳凰颱風來襲…22縣市都宣布了！全台停班課資訊一覽

鳳凰颱風持續接近！宜蘭2天雨量已累積1041毫米 估明深夜提前出海

鳳凰颱風逼近！土石流紅色警戒增至37條 地方政府應勸告或強制撤離

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
農村水保署針對宜蘭縣發布土石流紅色警戒37條，地方政府應勸告或強制其撤離。圖／取自土石流及大規模崩塌防災資訊網
農村水保署針對宜蘭縣發布土石流紅色警戒37條，地方政府應勸告或強制其撤離。圖／取自土石流及大規模崩塌防災資訊網

農村發展及水土保持署持續更新土石流及大規模崩塌警戒區預報，紅色警戒37條，黃色警戒106條，地方政府應勸告或強制其撤離。

鳳凰颱風外圍環流及東北季風影響，宜蘭、花蓮等縣市易有短延時強降雨。農村水保署最新統計指出，土石流紅色警戒分布於2縣4鄉19村，包含宜蘭縣南澳鄉東岳村；蘇澳鎮南建里、長安里、蘇北里、聖愛里、聖湖里、永春里、永樂里、東澳里；冬山鄉安平村、東城村、太和村；新北市瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里、光復里、猴硐里、弓橋里等。 地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當之安置。

土石流黃色警戒則分布於3縣6鄉30村，包含宜蘭縣大同鄉崙埤村、松羅村、英士村、樂水村、太平村、茂安村、四季村、南山村、寒溪村、復興村；南澳鄉金洋村、武塔村、金岳村、碧候村、南澳村、澳花村；蘇澳鎮朝陽里，冬山鄉得安村、大進村、中山村；花蓮縣秀林鄉富世村、文蘭村、銅門村、水源村、佳民村、景美村、秀林村、崇德村、和平村；新北市雙溪區三貂里等，地方政府應進行疏散避難勸告。

