「惠美，等你等的好苦啊！」 彰化最後宣布放颱風假的原因曝光

「惠美，等你等的好苦啊！」鳳凰颱風來襲，彰化縣政府直到晚間8點半才宣布明天停班停課，是全台最後宣布的縣市，讓期待消息的縣民很焦慮也很刺激。不過，縣府官員指出，彰化是因為處在放不放假的臨界點，在參考臨近縣市後，才做出停班諪課決定。

中部台中、彰化、南投三縣市屬同一生活圈，對於是否放颱風假，其實都會互相連繫，大致做出相同決定，而且宣布時間也都在8點左右 。但這次鳳凰颱風由於沿著台灣海峽北上，情況比較特殊。只是，台中市竟然在7點50分就宣布明天停班停課，這讓彰化就飽受壓力，後來雲林宣布正常上班，南投也宣布正常上班上課，讓「夾」在中間的彰化縣很難做出決定。

縣府官員指出，南投縣由於風力及雨勢再怎麼預測，都很難達到放假標準，而彰化縣主要在沿海地區的風力達到標準，縣府才未即時做出決定，後來雲林縣急轉彎改為停班停課，全台只剩彰化未做決定，縣民在網路聲聲「呼喚」，讓彰化縣的壓力更大。

「惠美，等你等的好苦啊！你懂得我這提心吊膽的30分鐘是怎麼過的嗎？」在縣府還未宣布前，縣長王惠美臉書湧來至少兩千個讚，超過400則留言，「咕嚕咕嚕」聲不絕，又是「阿美，妳最美，絕對不會讓我們失望」，但在台中市、雲林縣宣布停班停課後， 網友更是焦慮，但一般還是預測彰化縣政府「不會讓大家失望的」。

直到八點半，彰化縣政府宣布明天停班停課的圖卡貼出來後，網友們一陣宣騰，王惠美臉書半小時衝出6千個讚，800多個留言，幾乎都是感恩載德。

不過，縣府官員也擔心，彰化明天的風力與雨勢可能不大，會讓民眾放個颱風假，但天有不測風雲，還是保守一點比較好，畢竟颱風假往往不是「政策決定」而是「政治決定」，主事者放假被罵，不放也被罵，其實是很難為的。