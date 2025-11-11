中彰雲苗4縣市全放假…中部僅南投不同步 縣府粉專遭灌爆

鳳凰颱風來襲，各縣市依據氣象署提供資訊發布停班課訊息，而因台中、彰化、南投、雲林、苗栗等中部地區縣市，僅南投縣宣布明天正常上班上課，縣民湧入灌爆縣府臉書粉絲專頁，不少人認為「同生活圈卻沒放」、「只有南投不是人」。

鳳凰颱風暴風圈進入西南近海，預估明天將登陸，各縣市因此今天晚間陸續發布停班課訊息，其中中部地區由台中市率先在晚上7時許發布停班停課，南投縣則在晚上8時宣布正常上班上課，不料周邊苗栗、彰化、雲林陸續宣布明天停班課。

由於，台中、彰化、南投、雲林、苗栗等中部地區5縣市，僅南投縣正常上班上課，加上縣府粉專公布上班課圖卡後，一度收回貼文，讓縣民開心以為，可能要「髮夾彎」改為停班停課，不料，僅是補充內容說明，南投未達到停班停課標準。

空歡喜一場的縣民瘋狂湧入縣府臉書粉專，並在上班課圖卡下瘋狂留言，大批民眾不滿「四周縣市夾攻放假了，就中間的不放捏」、「刪掉半小時重發還是要上班上課，是在幹嘛」、「台中都放了，明天下雨你載我上班」、「只有南投不是人」等。

不少人認為，中彰投雲苗5縣市就是一日生活圈，放假不同步，自己要工作、周邊縣市讀書的孩子卻放假；也有人表示，南投上班，臨櫃同事台中人不用來，工作出現斷層，盼縣長考量跟進。但也有民眾表示，雖想放假，但沒達標也得接受。

也有民眾支持縣府決定，認為「雨勢不強就不該隨便放假」、「放一天假對經濟和秩序都有影響」，主張防災應科學判斷，不該被情緒左右。

對於鄉親盼跟進颱風假，縣府說明，南投縣明天風力預測平均風力4至5級，最大陣風6至7級；24小時雨量預測平地小於50毫米、山區50到100毫米，均未達到停班停課標準，因此12日（三）維持正常上班、正常上課。